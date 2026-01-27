ليس السنغال.. لوروا يختار أفضل منتخب في كأس أفريقيا 2025

اختار المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا المنتخب الأفضل من وجهة نظره في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي اختتمت مؤخرا في المغرب، وتوجت السنغال بلقبها على حساب البلد المضيف.

وشارك لوروا خلال منافسات البطولة هذه المرة محللا لإحدى القنوات، بعدما اعتاد طوال العقود الماضية العمل مدربا للعديد من منتخبات القارة الأفريقية اعتبارا من عام 1985.

لوروا يختار أفضل منتخب في كأس أفريقيا 2025

وقال لوروا في تصريحات خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني عبر قناة "كانال أفريقيا" الفرنسية، إن المنتخب المغربي الوصيف هو الأفضل من وجهة نظره خلال مشوار البطولة بشكل عام.

وأضاف: "طوال البطولة، أعتقد أن المغرب كان الفريق الأفضل والأكثر ثباتا في البطولة. مع ذلك، في المباراة النهائية، تفوق منتخب السنغال، في رأيي، كان أسود الأطلس منهكين بعد بذلهم كل هذا الجهد في مباراة نصف النهائي ضد نيجيريا".

وكان للمدرب الفرنسي الشهير دور بارز في إقناع منتخب السنغال بالعودة إلى أرض الملعب بعد الانسحاب لدقائق في المباراة النهائية اعتراضا على احتساب الحكم ركلة جزاء لمنتخب المغرب.

وأكد لوروا (77 عاما) الذي سبق له تدريب السنغال في الفترة بين عامي 1989-1992، أنه نصح ساديو ماني نجم "أسود التيراغا" بالعودة إلى الملعب واستئناف المباراة.

وقال لوروا: "جاءني ساديو وسألني عما كنت سأفعله لو كنت مكانه، قلت له ببساطة لو كنت مكانك لطلبت من زملائي العودة إلى الملعب".

بالفعل أخذ ماني بنصيحة المدرب الخبير في الكرة الأفريقية، وأقنع زملاءه بالعودة إلى الملعب وبعدها تصدى زميله إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي سددها إبراهيم دياز على طريقة بانينكا، ولاحقا توج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه 1-0 بهدف سجله باب غاي في بداية الشوط الإضافي الأول.

وكان لوروا قد أشرف خلال مسيرته على تدريب العديد من منتخبات القارة السمراء وهي الكاميرون (فترتين 1985-1988 و1998)، السنغال (1989-1992)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (فترتين 2004-2006 و2011-2013)، غانا (2006-2008)، الكونغو (2013-2015) وتوغو (2016-2021).