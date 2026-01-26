وصول قوة قطرية إلى إيطاليا للمشاركة في تأمين أولمبياد "ميلانو كورتينا 2026"

وصلت قوة أمنية قطرية، اليوم الاثنين، إلى إيطاليا للمشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو-كورتينا 2026" المقامة في مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو، والمقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 22 فبراير/شباط المقبل.

وأظهرت لقطات خاصة وصول الوفد الأمني القطري إلى ميلانو للمساهمة في تنفيذ الخطط الأمنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الإيطالية.

ويأتي هذا الجهد ضمن سلسلة من التحضيرات لضمان أعلى مستويات السلامة أثناء فعاليات الألعاب، التي من المتوقع أن تستقطب عشرات آلاف الزوار والمشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وكان الحساب الرسمي لقوة أمن البطولة قد نشر لقطات عبر منصة "إكس"، لمغادرة القوة القطرية إلى الجمهورية الإيطالية للمشاركة في تأمين الأولمبياد.

وتعد دورة الألعاب الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا الأكبر من نوعها في إيطاليا منذ استضافة تورينو للألعاب عام 2006، ترافقها مسيرة شعلة أولمبية استعرضت مؤخرا تاريخ البلاد العريق وثقافتها، إذ عبرت مدينة فينيسيا التاريخية على متن القوارب في القناة الكبرى وسط احتفالات جماهيرية، قبل أن تواصل جولتها عبر المقاطعات الإيطالية الـ110 وصولا إلى ملعب سان سيرو في ميلانو لحفل الافتتاح يوم 6 فبراير/شباط المقبل.

ويشارك في حفل الافتتاح عدد من النجوم العالميين في حدث يجمع بين الرياضة والفنون والثقافة.

ومع تقدم التحضيرات الأمنية واللوجستية تتجه الأنظار إلى انطلاق دورة الألعاب الشتوية التي ستشهد منافسات متنوعة في جبال الدولوميت من بينها مسابقات التزلج على الجليد وهوكي الجليد والتزحلق السريع، وسط إجراءات أمنية مشددة تُسهم فيها القوة القطرية ضمن منظومة دولية تهدف إلى ضمان سلامة الرياضيين والجماهير على حد سواء.