كشف تحقيق لصحيفة "غازيتا سبورتوريلور" (Gazeta Sporturilor) الرومانية عن وثائق تظهر أن مدرب أياكس أمستردام الهولندي الأسطوري ستيفان كوفاتش كان عميلا سريا.

المدرب السابق، الفائز بكأس أوروبا للأندية البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليًا) مرتين متتاليتين مع أياكس بقيادة يوهان كرويف في سبعينيات القرن الماضي (1972 و1973)، جُنّد ووقّع عقدا كعميل سري لجهاز الأمن الشيوعي في أكتوبر/تشرين الأول 1955، عندما كان يبلغ من العمر 35 عاما.

يُحفظ ملف ستيفان كوفاتش في أرشيف المجلس الوطني لدراسة أرشيفات جهاز الأمن "سي إن إس إيه إس" (CNSAS)، وهو جهاز الشرطة السرية الرومانية. ويحمل اسمه الحركي فاسيلي مونتيانو.

وثائق سرية تفضح الماضي الجاسوسي لمدرب أياكس السابق

يحتوي ملف ستيفان كوفاتش على 31 صفحة، ويغطي فترة ثماني سنوات من حياة المدرب السابق: من أكتوبر/تشرين الأول 1955 إلى أكتوبر/تشرين الأول 1963، وهي الفترة التي قضاها في كلوج مدربا في أندية يونيفيرسيتاتيا، وديرماتا، وسي إف آر.

وكان الضابط الذي جنده للعمل في القسم السابع (المراقبة والتحقيق) هو الملازم نوروس ياكوب.

نصّ عملية التجنيد:

"أنا، ستيفان كوفاتش، المولود في 2 أكتوبر 1920 في تيميشوارا، والمقيم في كلوج، شارع راكوتشي رقم 11، أتعهد طواعية بالإبلاغ الفوري لأجهزة أمن الدولة عن كل ما أعرفه عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها العناصر المعادية ضد جمهورية رومانيا، دون استثناء لأفراد عائلتي أو أصدقائي، وسأقوم بتنفيذ مختلف المهام التي تُكلفني بها هذه الأجهزة"

وأضاف "سيتم توقيع المعلومات التي أقدمها باسم فاسيلي مونتيانو، بدلاً من اسمي الحقيقي. أتعهد بالحفاظ على سرية تامة فيما يتعلق بعلاقتي وعملي مع أجهزة الأمن. وسأُحاسب جنائيا وفقا لقوانين جمهورية رومانيا على الكشف عن هذه العلاقات والمعلومات التي أقدمها"

عنصر مرتبط بالنظام

في تقرير مؤرخ في 30 يونيو/حزيران 1955، يبرر فيه الملازم نوروس ياكوب ضرورة تجنيد ستيفان كوفاتش، أشار إلى ما يلي: "بالنظر إلى أن غالبية سكان حي راكوتسي من الطبقة البرجوازية، ومن جهة أخرى، ولتسهيل العمل الاستقصائي في هذا الحي، والتحقق من الحالة النفسية للمواطنين وسلسلة مظاهرهم، شرعتُ في دراسة ستيفان كوفاتش المذكور آنفا، والذي ينبغي تجنيده كمخبر غير مؤهل في هذا الشأن"

بعد أربعة عشر شهرا، عندما كان كوفاتش قد بدأ بالفعل التعاون كمخبر، أظهر تقرير آخر، مؤرخ في 18 أغسطس/آب 1956، أن المدرب قد جُنّد "بهدف استخدامه كعميل في حل التحقيقات، لا سيما في قضايا جوازات سفر الرياضيين، نظرًا لمعرفته الواسعة بهم"

يهدف هذا العمل، المتعلق بجوازات سفر الرياضيين، إلى الرقابة السياسية والمعلوماتية من قبل جهاز الأمن، لمنح رأي إيجابي أو سلبي بشأن الرحلات الخارجية.

وشملت العوامل ذات الأهمية الأصل الاجتماعي، ووجود أفراد من العائلة في الخارج، والخلفية السياسية، والإجراءات القانونية السابقة، والموقف من الرحلات الأخرى، والتقييم السلوكي.

تم توظيفه بين فترتين

في يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول 1955، عندما وقّع كوفاتش عقده مع جهاز الأمن (Securitate)، كان كوفاتش مدربا بدون عقد. وقد قاد فريق ستينتا كلوج (الجامعة) حتى صيف عام 1955، في الجزء الأول من البطولة التي تُقام على مدار عام كامل. وغادر في منتصف الموسم بعد هزيمة خارج أرضه بنتيجة 0-3 أمام لوكوموتيفا كونستانتا.

عاد إلى تدريب الطلاب في بداية عام 1956، ولكن في هذه الأثناء، أصبح يُعرف باسم العميل فاسيلي مونتيانو في سجلات جهاز الأمن.

انقطاع الاتصال

تنتهي الفترة المشمولة في الملف الموجود في أرشيف جهاز الأمن عام 1963، عندما أعدّت إدارة كلوج الإقليمية استمارات مغادرة العميل ستيفان كوفاتش.

كتب الملازم أول إيلي غيفان في تقييمه للفترة بين 10 سبتمبر/أيلول 1962 و15 أكتوبر/تشرين الأول 1963 "حتى الآن، كان التواصل مع هذا العميل يتم مباشرةً من قِبل المحقق، وكانت الاجتماعات تُعقد في المنزل رقم 1 وفي مكان عمل العميل".

وأضاف: "كان العميل ملتزمًا بحضور جميع الاجتماعات المقررة حتى وقت قريب، لكنه لم يعد قادرًا على حضورها بانتظام منذ نهاية عام 1962، وذلك لتعيينه مدربًا للمنتخب الفيدرالي في بوخارست"

وتابع: "هو غائب باستمرار في مناطق مختلفة أو في الخارج مع فرق كرة القدم، ونادرًا ما يزور عائلته في مدينة كلوج". لذلك، لم يعد من الممكن الحفاظ على اتصال منظم معه، ولم يعد وجوده مفيداً في أعمال التحقيق.

وختم: "للأسباب المذكورة أعلاه، تم اقتراح استبعاد هذا العميل من شبكة التحقيق".

مسيرة حافلة

بدأ كوفاتش في تطبيق فلسفة الكرة الشاملة مع منتخب رومانيا وستيوا بوخارست قبل أن يلمع نجمه مع أياكس الهولندي.