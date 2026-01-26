هكذا سخر بيكهام من ابنه "الأرسنالي" بعد الهزيمة أمام يونايتد

مازح النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام نجله روميو، عقب فوز مانشستر يونايتد على أرسنال في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا متأخرا منح الفريق دفعة معنوية جديدة، وألحق بأرسنال خسارة مؤثرة في صراعه على صدارة الدوري.

وعقب صافرة النهاية، نشر بيكهام صورة له من فترة لعبه بقميص يونايتد عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليها برسالة مقتضبة موجهة إلى نجله كتب فيها: "هل أنت بخير يا روميو؟".

ويعرف روميو بيكهام، البالغ من العمر 23 عاما، بتشجيعه لنادي أرسنال، على عكس والده الذي يعد أحد أبرز أساطير مانشستر يونايتد. ورد روميو سريعا بنشر صورة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مرفقا بتعليق قال فيه: "لا تتحمس كثيرا… انتبه للفارق".

ويأتي هذا التفاعل الطريف في أعقاب مباراة وصفت بالمفصلية لكلا الفريقين، إذ واصل مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه مايكل كاريك، الذي أكد بعد اللقاء أن الفريق "لا ينجرف خلف الحماس" رغم تحقيقه انتصارين متتاليين، في حين تلقى أرسنال ضربة قوية في سباق المنافسة على اللقب.