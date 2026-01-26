11 قتيلا في هجوم مسلح استهدف ملعب كرة قدم بالمكسيك

قُتل 11 شخصا وأصيب 12 آخرون، إثر هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في مدينة سلامانكا بولاية غواناخواتو وسط المكسيك، مساء الأحد، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

ووقع الهجوم أثناء تجمع داخل الملعب بعد نهاية مباراة لكرة القدم للهواة، بينما كان المشجعون لا يزالون في المكان، حيث أطلق مسلحون النار عشوائيا على الحاضرين.

وتوفي 10 أشخاص في موقع الحادث، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيما توفي شخص آخر لاحقا متأثرا بجراحه في المستشفى، حيث جرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

ووفقا لشهود ومسؤولين، وصل مسلحون في سيارتين إلى الملعب، ثم أطلقوا النار عشوائيا على اللاعبين والمشجعين، وقد بدأت الشرطة المحلية عمليات بحث مكثفة عن الجناة.

وقال عمدة سلامانكا، سيزار برييتو، إن الحادث يأتي في سياق "موجة عنف واسعة" تشهدها المدينة، ودعا الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إلى تقديم دعم في جهود الأمن والسيطرة.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، تُعد ولاية غواناخواتو من أكثر المناطق المكسيكية تضررا من أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة، في ظل صراعات مستمرة بين العصابات المسلحة على النفوذ، ما يزيد من تدهور الوضع الأمني في المنطقة.