هاتريك البرازيلي إندريك يقوده لكسر رقم تاريخي للظاهرة رونالدو

حقق الشاب إندريك لاعب ريال مدريد الإسباني المُعار إلى أولمبيك ليون الفرنسي إنجازا غير مسبوق بين نظرائه من نجوم كرة القدم البرازيليين.

وقاد إندريك أمس الأحد فريقه ليون للفوز 5-2 على مضيفه ميتز في المباراة التي جرت على ملعب سانت سيمفورين ضمن الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي، بتسجيله 3 أهداف (هاتريك).

وأصبح إندريك أصغر لاعب برازيلي في التاريخ يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوريات الخمس الكبرى وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ودوّن إندريك أول هاتريك في مسيرته الكروية وهو بعمر 19 عاما و189 يوما، متفوقا على مواطنه "الظاهرة" رونالدو نازاريو الذي فعل ذلك بقميص إنتر ميلان موسم 1997-1998 وحينها كان بعمر 21 عاما و146 يوما.

وقال إندريك بعد مباراة ليون وميتز "أشعر بسعادة غامرة، هذا أول هاتريك لي وسأتذكره طوال حياتي. أشكر زملائي والمدرب، فقد قدمنا جميعا مباراة كبيرة، علينا الاستمرار على هذا النحو".

ونال إندريك جائزة رجل المباراة وسط إشادة كبيرة من مدربه البرتغالي باولو فونسيكا الذي قال "إنه لاعب مختلف، كنا بحاجة للاعب مثله".

بات إندريك رابع أصغر لاعب يسجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي خلال القرن الـ21.

وتاليا قائمة بأصغر اللاعبين تسجيلا لأول هاتريك في الدوري الفرنسي بالقرن الحالي:

الفرنسي جيريمي مينيز: سجل هاتريك بعمر 17 عاما و260 يوما.

الفرنسي كيليان مبابي: سجل هاتريك بعمر 18 عاما و53 يوما.

الفرنسي عثمان ديمبيلي: سجل هاتريك بعمر 18 عاما و296 يوما.

البرازيلي إندريك: سجل هاتريك بعمر 19 عاما و189 يوما.

إندريك يتألق مع ليون

وانتقل إندريك إلى أولمبيك ليون قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ومنذ وصوله إلى الفريق الفرنسي استعاد بريقه وخطف الأضواء بإحصائيات وأرقام مذهلة.

وساهم إندريك في 5 أهداف في 3 مباريات بجميع البطولات (سجل 4 وصنع 1) في ظرف 251 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتؤكد هذه الأرقام انسجام إندريك مع أفكار مدربه فونسيكا الذي لا يعتمد عليه كمهاجم صريح فحسب، بل كمهاجم جناح يستغل المساحات التي يتركها مدافعو الفرق الأخرى على حد قول الصحيفة الإسبانية.