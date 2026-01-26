نادي إسباني يثير الجدل بعد رفضه تكريم لاعبه السنغالي المتوّج بكأس إفريقيا

أثار اللاعب السنغالي باتي سيس جدلاً واسعاً داخل نادي رايو فاييكانو الإسباني، بعد أن أعاد نشر تعليق عبر منصة "إكس" انتقد فيه أحد المشجعين إدارة النادي لعدم تكريمه عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا.

ويعيش رايو فاييكانو فترة توتر خلال الأيام الأخيرة، في ظل شكاوى اللاعبين من سوء حالة أرضية الملعب، إلى جانب الخسارة أمام أوساسونا (1-3)، قبل أن تتفاقم الأوضاع مع واقعة باتي سيس.

وكان سيس، البالغ من العمر 31 عاماً، قد عاد إلى المنافسات مع فريقه يوم السبت على ملعب فايياس أمام أوساسونا، ونجح في تسجيل هدف التعادل، إلا أن الفريق خسر المباراة في نهايتها.

وبعد اللقاء أعاد اللاعب نشر تعليق لأحد المشجعين انتقد فيه النادي بشدة بسبب عدم تنظيم أي لفتة تكريمية له، رغم فوزه القاري مع منتخب السنغال.

إعادة النشر لم تمر مرور الكرام داخل أروقة النادي، ما دفع رايو فاييكانو إلى إصدار بيان رسمي يوضح فيه أسباب عدم إقامة التكريم في تلك المباراة، مؤكداً أن القرار جاء احتراماً ليوم حداد، شهد ارتداء اللاعبين شارات سوداء والوقوف دقيقة صمت، حداداً على ضحايا حوادث قطارات مأساوية في مدينتي آدموث وخيليدا.

وأوضح النادي في بيانه أن التكريم المستحق لباتي سيس سيُقام قبل انطلاق المباراة المقبلة التي يستضيف فيها رايو فاييكانو فريق ريال أوفييدو، يوم السبت 7 فبراير/شباط المقبل، على ملعب فايياس.

وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس يمر به النادي المدريدي، وسط تساؤلات حول إدارة الأزمات داخل الفريق، وتأثير التوترات المتراكمة على استقراره الفني داخل الدوري الإسباني.