نابولي ضد تشلسي بدوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يواجه تشلسي الإنجليزي فريق نابولي الإيطالي مساء الأربعاء في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بعد فوزه الصعب على بافوس في الجولة الماضية، يحتل تشلسي المركز الثامن في جدول الترتيب قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

في المقابل يأتي نابولي في المركز الـ25 ويحتاج إلى تجنب الهزيمة لتعزيز فرصه في البقاء ضمن أجواء المنافسة.

موعد مباراة نابولي وتشلسي في دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني على ملعب دييغو مارادونا في نابولي.

وتنطلق صافرة مباراة نابولي وتشلسي على الساعة الـ11 (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتشلسي في دوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS 8

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

لا بديل عن الفوز

يدخل الفريقان مباراة الأربعاء وهما بحاجة ماسة للفوز لأسباب مختلفة. حيث يبدو مركزٌ ضمن المراكز الثمانية الأولى في متناول تشلسي، والفوز سيضعه على أعتاب التأهل إلى دور الـ16، وذلك رهناً بنتائج المباريات الأخرى.

أما نابولي، فيحتل المركز الـ25، وهو مركزٌ يُهدد خروجه من البطولة، والفوز سيؤهله على الأرجح إلى الأدوار الإقصائية كفريقٍ غير مصنف.

غيابات مؤثرة

سيغيب عن نابولي كل من فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش وديفيد نيريس، لينضما إلى كيفن دي بروين، وبيلي جيلمور، وفرانك أنغيسا في قائمة المصابين.

أما تشلسي، فسيغيب عنه ليفي كولويل، وتوسين أدارأبيويو، وداريو إيسوغو، وروميو لافيا، في حين يُحيط الشك بمشاركة الحارس فيليب يورغنسن والمهاجم كول بالمر.

كما أن آرون أنسيلمينو، الذي تم استدعاؤه من إعارته إلى بوروسيا دورتموند، غير مؤهل للمشاركة.

التشكيلة المتوقعة لنابولي أمام تشلسي

(3-4-2-1): أليكس ميريت، خوان جيسوس، أليساندرو بونجورنو، جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو سبينازولا، سكوت مكتوميناي، ستانيسلاف لوبوتكا، ميغيل غوتيريز، إلغيف إلماس، أنطونيو فيرغارا، راسموس هويلوند.

التشكيلة المتوقعة لتشلسي أمام نابولي

(4-2-3-1): روبرت سانشيز، مالو جوستو، ويسلي فوفانا، تريفوه تشالوبا، مارك كوكوريلا، إنزو فرنانديز، أندري سانتوس، مويسيس كايسيدو، أليخاندرو غارناتشو، بيدرو نيتو، ليام ديلاب.