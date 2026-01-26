رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ريال مدريد يراقب أحد نجوم منتخب المغرب في كأس أفريقيا

المغربي نائل العيناوي (يمين) تألق في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية (الفرنسية)
Published On 26/1/2026
آخر تحديث: 18:31 (توقيت مكة)

يسعى ريال مدريد الإسبانية لتعزيز صفوفه بأحد نجوم المنتخب المغربي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب.

وذكر موقع "سكاي سبورتس" بنسخته الفرنسية أن متوسط الميدان المغربي نائل العيناوي جذب اهتمام ريال مدريد الذي وضعته ضمن قائمة اللاعبين الذين يراقبهم عن كثب.

ريال مدريد يسعى لضم المغربي العيناوي

وأكد أن ريال مدريد يولي اهتماما خاصا بالعيناوي (24 عاما)، وينوي تسريع ملفه خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع كشافو ريال مدريد أداء العيناوي عن قرب خلال كأس أمم أفريقيا، وقد أقنعت عروضه صناع القرار في "الميرنغي" إلى حد إدراجه رسميا ضمن القائمة القصيرة للاعبين المستهدفين من قبل حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا.

بث مباشر مباراة المغرب ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
نائل العيناوي شارك في كامل مباريات المغرب بكأس أفريقيا 2025 (الفرنسية)

ويعتزم مسؤولو الريال متابعة أداء اللاعب مع فريقه روما فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي 2025-2026 قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم عرض من عدمه.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود محادثات أولية مع محيط اللاعب، لكنها لم تصل إلى الطابع الرسمي كما لا توجد مؤشرات على إمكانية حسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

العيناوي يرغب في الانضمام إلى الريال

من جانبه، أبدى العيناوي تقبلا كبيرا لفكرة الانضمام إلى ريال مدريد، مؤكدا بوضوح أنه يعتبر "الميرينغي" أولوية قصوى إذا وصل عرض رسمي، حتى لو كان في الميركاتو (Mercato) الصيفي القادم.

وكان العيناوي من العناصر الرئيسية في تشكيلة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، الذي اعتمد عليه في جميع مباريات "أسود الأطلس" في كأس أفريقيا الأخيرة.

ROME, ITALY - NOVEMBER 27: Neil El Aynaoui of AS Roma celebrates with his teammate after scoring the opening goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 match between AS Roma and FC Midtjylland at Stadio Olimpico on November 27, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
نائل العيناوي (يسار) انضم إلى روما العام الماضي قادما من لانس الفرنسي (غيتي)

وشارك لاعب الوسط في كامل المباريات السبع في البطولة الأخيرة بواقع 690 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ووصل العيناوي إلى روما صيف العام الماضي قادما من لانس الفرنسي في صفقة بلغت 23.5 مليون يورو (نحو 25.4 مليون دولار)، ومنذ ذلك الوقت شارك في 18 مباراة بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي ساهم خلالها في هدفين (سجل 1 وصنع مثله).

المصدر: مواقع إلكترونية

