ريال مدريد يراقب أحد نجوم منتخب المغرب في كأس أفريقيا

يسعى ريال مدريد الإسبانية لتعزيز صفوفه بأحد نجوم المنتخب المغربي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب.

وذكر موقع "سكاي سبورتس" بنسخته الفرنسية أن متوسط الميدان المغربي نائل العيناوي جذب اهتمام ريال مدريد الذي وضعته ضمن قائمة اللاعبين الذين يراقبهم عن كثب.

ريال مدريد يسعى لضم المغربي العيناوي

وأكد أن ريال مدريد يولي اهتماما خاصا بالعيناوي (24 عاما)، وينوي تسريع ملفه خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتابع كشافو ريال مدريد أداء العيناوي عن قرب خلال كأس أمم أفريقيا، وقد أقنعت عروضه صناع القرار في "الميرنغي" إلى حد إدراجه رسميا ضمن القائمة القصيرة للاعبين المستهدفين من قبل حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويعتزم مسؤولو الريال متابعة أداء اللاعب مع فريقه روما فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي 2025-2026 قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم عرض من عدمه.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود محادثات أولية مع محيط اللاعب، لكنها لم تصل إلى الطابع الرسمي كما لا توجد مؤشرات على إمكانية حسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

العيناوي يرغب في الانضمام إلى الريال

من جانبه، أبدى العيناوي تقبلا كبيرا لفكرة الانضمام إلى ريال مدريد، مؤكدا بوضوح أنه يعتبر "الميرينغي" أولوية قصوى إذا وصل عرض رسمي، حتى لو كان في الميركاتو (Mercato) الصيفي القادم.

وكان العيناوي من العناصر الرئيسية في تشكيلة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، الذي اعتمد عليه في جميع مباريات "أسود الأطلس" في كأس أفريقيا الأخيرة.

وشارك لاعب الوسط في كامل المباريات السبع في البطولة الأخيرة بواقع 690 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ووصل العيناوي إلى روما صيف العام الماضي قادما من لانس الفرنسي في صفقة بلغت 23.5 مليون يورو (نحو 25.4 مليون دولار)، ومنذ ذلك الوقت شارك في 18 مباراة بين الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي ساهم خلالها في هدفين (سجل 1 وصنع مثله).