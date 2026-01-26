موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيختتم ريال مدريد مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمواجهة مضيفه البرتغالي بنفيكا على ملعب

يدخل الفريق الملكي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب، بينما يحتل فريق المدرب جوزيه مورينيو المركز التاسع والعشرين.

موعد مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد الأربعاء 28 يناير/كانون ثان 2026، على ملعب "دا لوز".

وتنطلق مباراة بنفيكا والريال على الساعة الـ11 مساءً (23:00) بتوقيت السعودية والدوحة، منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات، العاشرة (22:00) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبنفيكا

beIN SPORTS 4 (المعلق عامر الخوذيري)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ما هو على المحك بالنسبة لبنفيكا وريال مدريد؟

تلقت آمال بنفيكا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ضربة قوية بالهزيمة 2-0 أمام يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي، مما جعلهم عالقين بست نقاط وعلى بعد نقطتين من المراكز الـ 24 الأولى.

ونتيجة لذلك، يدرك فريق مورينيو أنه يجب عليه الفوز على ريال مدريد ليحظى بأي فرصة للتقدم إلى مرحلة التصفيات.

وفي الوقت نفسه، يتمتع ريال مدريد بوضع قوي للتأهل مباشرة إلى دور الـ16 بعد فوزه في خمس من مبارياته السبع في مرحلة الدوري (خسر مباراتين).

يدخل فريق ألفارو أربيلوا الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الفرق التي تحتل مراكز خارج المراكز الثمانية الأولى، بما في ذلك برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

ستكون المباراة المقبلة أول لقاء تنافسي بين الفريقين، اللذين التقيا فقط في مباراة ودية قبل 14 عامًا.

تشكيلة بنفيكا المتوقعة ضد ريال مدريد:

(4-2-3-1): تروبين؛ ديديك، أراوخو، أوتاميندي، دال؛ أورسنيس، بارينيتشيا؛ بريستياني، سوداكوف، شيلديروب؛ بافليديس.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد بنفيكا:

(4-3-3): كورتوا؛ كاريراس، هويسن، أسينسيو، فالفيردي؛ بيلينغهام، تشواميني، غولر؛ فينيسيوس، مبابي، ماستانتونو.