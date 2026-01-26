المنتخبات العربية في كأس آسيا لكرة الصالات 2026.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تنطلق بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026، غدا الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة 16 منتخبا من بينهم 4 فرق عربية هي العراق، الكويت، لبنان، والسعودية.

وتستضيف إندونيسيا نهائيات هذه البطولة على ملاعبها للمرة الثانية بعد عام 2002، حيث ستقام المباريات في صالتين، على أن يتم تتويج البطل خلال النهائي المقرر في 7 فبراير/شباط المقبل.

وكانت قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في إندونيسيا قد أسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة في دور المجموعات، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في جاكرتا.

وشهدت مراسم القرعة، التي أُقيمت في قاعة مؤتمرات (إم إن سي)، تقسيم المنتخبات الستة عشر المشاركة إلى 4 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، بحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وجاءت القرعة على النحو التالي.

كأس آسيا لكرة الصالات 2026: منتخبات المجموعة الأولى

إندونيسيا، العراق، قرغيزستان، كوريا الجنوبية

كأس آسيا لكرة الصالات 2026: منتخبات المجموعة الثانية

تايلاند، فيتنام، الكويت، لبنان

كأس آسيا لكرة الصالات 2026: منتخبات المجموعة الثالثة

اليابان، أوزبكستان، طاجيكستان، أستراليا

كأس آسيا لكرة الصالات 2026: منتخبات المجموعة الرابعة

إيران، أفغانستان، السعودية، ماليزيا

مواعيد مباريات منتخب العراق في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026

الثلاثاء 27 يناير: العراق ضد قرغيزستان

تنطلق المباراة عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (07:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة إندونيسيا أرينا.

الخميس 29 يناير: العراق ضد كوريا

تنطلق المباراة عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (05:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة إندونيسيا أرينا.

السبت 31 يناير: العراق ضد إندونيسيا

تنطلق المباراة عند الساعة الساعة 15:00 بتوقيت جاكرتا (11:00 بتوقيت مكة المكرمة) – صالة إندونيسيا أرينا.

مواعيد مباريات منتخب الكويت في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026

الثلاثاء 27 يناير: فيتنام ضد الكويت

تنطلق المباراة عند الساعة 13:00 بتوقيت جاكرتا (09:00 بتوقيت مكة المكرمة)– صالة فيلودروم.

الخميس 29 يناير: الكويت ضد تايلاند

تنطلق المباراة عند الساعة 17:00 بتوقيت جاكرتا (13:00 بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم

السبت 31 يناير: الكويت ضد لبنان

تنطلق المباراة عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (07:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم.

مواعيد مباريات منتخب لبنان في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026.

الثلاثاء 27 يناير: لبنان ضد تايلاند

تنطلق المباراة عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (05:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم.

الخميس 29 يناير: لبنان ضد فيتنام

تنطلق المباراة عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (05:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم.

السبت 31 يناير: لبنان ضد الكويت

تنطلق المباراة عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (07:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم.

مواعيد مباريات منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026

الأربعاء 28 يناير: السعودية ضد أفغانستان

تنطلق المباراة عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (05:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم.

الجمعة 30 يناير: السعودية ضد إيران

تنطلق المباراة عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت جاكرتا (05:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – صالة فيلودروم.

الأحد 1 فبراير/شباط: السعودية ضد ماليزيا

تنطلق المباراة عند الساعة الساعة 15:00 بتوقيت جاكرتا (11:00 بتوقيت مكة المكرمة) – صالة إندونيسيا أرينا.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026: