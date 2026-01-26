مباراة برشلونة ضد كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في مباراة حاسمة لكلا الفريقين في سباق التأهل.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، متساويًا مع عدة فرق، ويحتاج إلى الفوز لضمان الدخول ضمن الثمانية الأوائل والتأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي. في المقابل، يحتل كوبنهاغن المركز 26 برصيد 8 نقاط، ولا يملك خيارا سوى الفوز للإبقاء على حظوظه في بلوغ الملحق المؤهل.

موعد مباراة برشلونة ضد كوبنهاغن

تُقام المباراة يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري، في توقيت موحد مع باقي مباريات الجولة.

وتنطلق المباراة على الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت إسبانيا والمغرب والجزائر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والـ11 (23:00) بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كوبنهاغن

beIN SPORTS 3

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

الغيابات الأبرز

يفتقد برشلونة خدمات فرينكي دي يونغ بداعي الإيقاف، وبيدري بسبب الإصابة، إضافة إلى الغيابات الطويلة لكل من غافي وأندرياس كريستنسن، مع شكوك حول جاهزية فيران توريس.

في المقابل، يغيب عن كوبنهاغن قائده توماس ديلاني بسبب الإيقاف.

وتُعد المباراة مفتوحة من الناحية التكتيكية، في ظل حاجة الفريقين إلى الفوز لتحقيق أهدافهما في البطولة القارية.

المواجهات السابقة

التقى الفريقان مرتين فقط، وكان ذلك في دور المجموعات لموسم 2010-2011، حيث فاز برشلونة ذهابًا على أرضه (2-0) بهدفي ليونيل ميسي، قبل أن يتعادلا إيابًا في الدنمارك (1-1)، وسجّل ميسي أيضا هدف برشلونة.

ويحافظ برشلونة على سجل خالٍ من الهزائم أمام الأندية الدنماركية في 8 مباريات (6 انتصارات وتعادلان)، استقبل خلالها هدفين فقط.

سجل الفريقين أوروبيا

تُعد هذه المشاركة الـ30 لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع ريال مدريد، كما لم يغب الفريق الكتالوني عن البطولة منذ موسم 2003-2004.

وكان برشلونة قد أنهى مرحلة الدوري في الموسم الماضي بالمركز الثاني، قبل أن يودّع البطولة من نصف النهائي أمام إنتر ميلان بنتيجة إجمالية (6-7).

في المقابل، يخوض كوبنهاغن مشاركته السابعة في دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري الأبطال، وهو الرقم الأعلى بين الأندية الدنماركية.

وبلغ الفريق ثمن نهائي الدوري الأوروبي للمؤتمرات في موسم 2024-2025، قبل أن يخرج أمام تشلسي، الذي تُوّج لاحقًا باللقب.

تشكيلة برشلونة المحتملة

غارسيا، مارتن، كوندي، كوبارسي، كانسيلو، إيريك، كاسادو، لامين جمال، داني أولمو، رافينيا، ليفاندوفسكي.

تشكيلة كوبنهاغن المحتملة

كوتارسكي، ميلنغ، سوزوكي، غابريال، لوبيز، اليونسي، مادسون، ديلاناي، عاشوري، كورنيليوس، داداسون.

أرقام وإحصاءات