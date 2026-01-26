لامين جمال يتفوق على ميسي ورونالدو في أول 100 مساهمة تهديفية

يواصل لامين جمال جوهرة برشلونة إبهار العالم بمستوياته الفنية الكبيرة المتزامنة مع أرقامه المذهلة في سن مبكرة، سواء مع ناديه أو منتخب إسبانيا، ليتفوق على اثنين من أكبر أساطير اللعبة.

وساهم لامين جمال أمس الأحد في فوز برشلونة على ريال أوفييدو بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب كامب نو ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، بإحرازه الهدف الثالث من مقصية رائعة في الدقيقة 79.

أول 100 مساهمة تهديفية للامين جمال

ووصل جمال إلى مساهمته التهديفية رقم 100 في مسيرته الاحترافية مع برشلونة ومنتخب "لاروخا" في 155 مباراة فقط وفق بيانات موقع "ون فوتبول".

وأوضحت أن جمال ساهم في 82 هدفا مع برشلونة في 132 مباراة بجميع البطولات، بالإضافة إلى 18 مساهمة تهديفية في 23 مباراة مع منتخب بلاده.

اللافت أن جمال حقق هذه الأرقام المذهلة قبل أن يتجاوز سن 19 عاما، ما يؤكد أنه يقدّم مستوى "يفوق عمره" على حد وصف الموقع.

وتفوّق جمال بشكل واضح على أرقام النجمين الأسطوريين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في هذا الجانب.

لامين يتفوق على ميسي ورونالدو

ووصل ميسي إلى أول 100 مساهمة تهديفية في مسيرته الاحترافية بعد 159 مباراة وهو بعمر 21 عاما، أي 4 مباريات أكثر وبـ3 أعوام أكبر من جمال.

وبلغ ميسي هذا الرقم في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 عندما ساهم في فوز فريقه الأسبق برشلونة على ريكرياتيفو هويلفا بهدفين دون رد.

أما بالنسبة لرونالدو فقد استغرق الأمر وقتا أطول، إذ بصم على مساهمته المئوية الأولى خلال مباراته الاحترافية رقم 236 وهو بعمر 21 عاما أيضا.

وحدث ذلك في ديسمبر/كانون الأول 2006 حين كان "الدون" لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، وقد قاد فريقه الأسبق لتحقيق فوز مثير على ريدنغ بنتيجة 3-2 سجل منها "صاروخ ماديرا" هدفين وصنع الثالث.

وبالنظر إلى أرقام ميسي ورونالدو ومقارنتها بما يقدّمه جمال فإنها "ترسّخ مكانة الأخير كواحد من أفضل المراهقين في تاريخ كرة القدم، كما يتطلّع العالم لما يحمله في المستقبل"، على حد تعبير "ون فوتبول".

وبعد أن حلّ في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي (2025) يحرص لامين على أن يصبح أصغر لاعب في التاريخ يفوز بهذه الجائزة المرموقة.

ويحمل البرازيلي رونالدو نازاريو الرقم القياسي في هذا الجانب، بعدما فاز بأول كرة ذهبية له عام 1997 وهو في عمر 21 عاما.