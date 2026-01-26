لابورتا يصف رحيل الموهبة درو عن برشلونة بالمزعج

عبّر رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عن استيائه من قرار اللاعب الشاب الموهوب درو فرنانديس بالرحيل عن صفوف بطل إسبانيا والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسية بطلة أوروبا، رغم اتفاقه المسبق على عقد جديد مع النادي الكتالوني، واصفا إياه بـ "المزعج".

ويستعد لاعب الوسط (18 عاما) للانضمام إلى بطل فرنسا، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن النادي الباريسي سيدفع لبرشلونة مبلغا يزيد قليلا عن قيمة الشرط الجزائي البالغة 7 ملايين دولار (نحو 6 ملايين يورو) كبادرة حسن نية.

وقال لابورتا لإذاعة كتالونيا في وقت متأخر من مساء الأحد: "سنتحدث عندما يتم الأمر، لقد كان موقفا مزعجا.. مضيفا: "لقد كان الأمر مفاجئا لأننا كنا قد اتفقنا على حل مختلف عند بلوغه سن الثامنة عشرة".

وتابع: "المثير للدهشة أن وكيل أعماله أخبرنا بأنه لا يستطيع الالتزام بما اتفقنا عليه".

وفي هذا الصدد، أشار لابورتا إلى أن فريق برشلونة قادر على "تغيير الوضع كما عُرض عليه"، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية الحصول على ما يصل إلى 8.5 ملايين يورو (نحو 9.2 ملايين دولار) من سان جيرمان، بدلا من المبلغ المنصوص عليه في بند فسخ العقد.

وانضم درو، المنحدر من غاليسيا شمال غرب إسبانيا، إلى أكاديمية "لا ماسيا" للشباب التابعة لبرشلونة، والتي تُعتبر الأفضل في العالم، عام 2022، وشارك منذ ذلك الحين في 8 مباريات مع الفريق الأول.

خيبة أمل هانزي فليك من رحيل درو

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعرب مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك عن خيبة أمله من رحيل درو الوشيك.

وقال المدرب الألماني الذي منح درو فرصة باكورة مشاركاته مع الفريق الأول في سبتمبر/أيلول 2024: "ما أود قوله للاعبين الشباب من أكاديمية لا ماسيا هو أننا برشلونة، وأحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف: "نمنحهم فرصة التدرب معنا، والنمو يوميا مع أفضل لاعبي العالم. نوفر لهم الفرصة، ونقدم لهم الدعم، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الثقة".

وأردف قائلا: "إذا كنتم ترغبون باللعب لبرشلونة، فافعلوا ذلك بكل جوارحكم. هذا ما أود قوله لكل من هو معنا الآن، أو سينضم إلينا مستقبلا. يجب أن يكون هذا هو هدفكم بنسبة 100%".

وختم قائلا: "هذه الألوان، يجب أن تعيشوا من أجلها، هذا ما أريد رؤيته. لا أريد أي شيء آخر، هذا كل ما يمكنني قوله".