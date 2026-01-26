كأس آسيا لكرة الصالات 2026 بإندونيسيا.. المنتخبات المشاركة ومباريات اليوم الأول

تنطلق بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2026 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم الثلاثاء 27 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث يتنافس 16 منتخبا على نيل اللقب.

وتستضيف إندونيسيا نهائيات هذه البطولة على ملاعبها للمرة الثانية بعد عام 2002، حيث ستقام المباريات في صالتين، على أن يُتوج البطل خلال النهائي المقرر في 7 فبراير/شباط المقبل.

وتضم النسخة الثامنة عشرة من هذه البطولة القارية نخبة من المنتخبات الآسيوية المعروفة، مع عودة 13 منتخبا للظهور من جديد في هذا الحدث القاري.

ويواصل الرباعي دائم التواجد: إيران واليابان وتايلاند وأوزبكستان تعزيز أرقامهم القياسية بالوصول إلى النهائيات في جميع نسخها حتى الآن.

وتنطلق مباريات اليوم الأول في صالة فيلودروم جاكرتا الدولية عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، بمواجهة تجمع بين تايلاند (المصنفة 11 عالميًا) ولبنان (المصنفة 54 عالميًا)، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويتطلع المنتخب التايلاندي، الذي حل وصيفا 3 مرات، بما في ذلك عام 2024، إلى تحقيق الفوز باللقب هذه المرة، بينما يعود منافسه الذي وصل إلى الدور ربع النهائي 7 مرات، للمشاركة في النهائيات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد آخر ظهور له في عام 2022.

وفي الساعة الخامسة مساءً من اليوم نفسه (الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة)، يبدأ منتخب فيتنام (المصنف 20 عالميًا)، وصاحب المركز الرابع في نسخة 2016، مشواره في النهائيات للمرة الثامنة بمواجهة الكويت (المصنفة 40 عالميًا)، التي كان أفضل إنجاز لها هو المركز الرابع أيضًا عامي 2003 و2014، حيث تخوض النهائيات للمرة الرابعة عشرة.

وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا في صالة إندونيسيا أرينا (الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة)، تنطلق منافسات المجموعة الأولى بمواجهة منتخب العراق (المصنف 37 عالميًا)، صاحب المركز الرابع عام 2018، الذي يبدأ مشاركته الرابعة عشرة في البطولة أمام منتخب قرغيزستان (المصنف 43 عالميًا)، والذي احتل المركز الرابع مرتين عامي 2006 و2007، ويخوض النهائيات للمرة السابعة عشرة.

أما إندونيسيا (المصنفة 24 عالميًا)، التي حققت أفضل إنجاز لها في عام 2022 -آخر مشاركة لها- بوصولها إلى الدور ربع النهائي، فتتوقع دعمًا جماهيريا كبيرا عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة) خلال ظهورها الحادي عشر في نهائيات هذه البطولة.

إعلان

وتواجه البلد المضيف نظيرتها كوريا (المصنفة 57 عالميا)، التي تشارك للمرة السادسة عشرة في النهائيات القارية والتي تسعى لتحسين إنجازها بعد حصولها على المركز الثاني في عام 1999.