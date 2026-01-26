شاهد.. حكم يصر على اختبار ملعب غارق بالثلوج في الدوري التركي

أدت موجة تساقط ثلوج كثيفة في تركيا إلى تأجيل مباراة في دوري الدرجة 3، بعد أن أجرى الحكم فحصاً لأرضية الملعب التي غطتها الثلوج بشكل كامل، ما جعل إقامة اللقاء مستحيلة.

ووقعت الحادثة قبل مباراة كهرمان مرعش استقلال سبور و1461 طرابزون، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية (TFF 2. Lig)، في منطقة ماردين جنوب شرقي البلاد، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بأن سماكة الثلوج بلغت نحو 40 سنتيمتراً.

وأظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم وهو يدخل أرضية الملعب مرتدياً كامل معداته التحكيمية، لإجراء الفحص الروتيني، رغم اختفاء العشب بالكامل تحت الثلوج، وغوص أقدام الحكم ومساعديه فيها.

وأجرى الحكم اختبار ارتداد الكرة، إلا أن الكرة استقرت في الثلج دون أي ارتداد، في مشهد عكس بوضوح عدم صلاحية أرضية الملعب للعب، قبل أن يعلن لاحقاً تأجيل المباراة.

وتشهد عدة مناطق في تركيا اضطرابات كبيرة بسبب الأحوال الجوية، شملت إغلاق طرق وتعليق أنشطة رياضية، في ظل تحذيرات رسمية من استمرار تساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي كهرمان مرعش قد أعلن في وقت سابق اضطراره إلى نقل تدريباته مؤقتاً إلى مرافق ناديي أضنة ديمرسبور وأضنة سبور، بسبب تضرر ملاعبه جراء الظروف الجوية.

وجاء في بيان للنادي:

"نظراً لسوء حالة أرضية الملعب والظروف الجوية غير المواتية، نُجري تدريباتنا مؤقتاً في منشآت أضنة ديمرسبور وأضنة سبور، ونشكر الناديين على دعمهما وتعاونهما خلال هذه الفترة"