شاهد أغرب حالة طرد في الدوري التركي

شهدت نهاية مباراة في الدوري التركي بين طرابزون سبور وقاسم باشا (2-1) حادثة غريبة بطرد اللاعب الألماني كرم دميرباي في غضون ثانيتين لحصوله على بطاقتين صفراوين لنفس السبب.

فبينما كان لاعب فريق قاسم باشا، يستعد لتنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 90 في محاولة لإدراك التعادل، استشاط غضباً من عرقلة الحكم له وتأخره في إفساح المجال.

أبدى اللاعب استياءً واضحًا، وإن لم يكن بقصد الإيذاء أو سوء النية، إلا أنه رافق ذلك بتصريحات أثارت استياء الحكم.

في غضون ثانيتين، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه كرم دميرباي، الذي استمر في الكلام، قبل أن يخفض ذراعه ثم يرفعها فورًا ليُشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ليحصل اللاعب على البطاقة الحمراء ويطرد على الفور من المباراة.

أثار هذا القرار غضب مدرب فريق إسطنبول، إمره بيلوزوغلو، الذي قال "لا يُمكن إدارة مباراة بهذه الطريقة السيئة".

وأضاف غاضبا بشأن طرد لاعبه الجديد، الذي انضم إلى قاسم باشا قبل عشرة أيام "لا يمكن أن يستمر هذا الدوري على هذا النحو مع حكام كهؤلاء".