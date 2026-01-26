راموس يقترب من شراء إشبيلية بصفقة تبلغ 450 مليون يورو

أفادت "إذاعة كادينا سير" أن سيرجيو راموس قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة "فايف إيليفن كابيتال" للاستحواذ على نادي إشبيلية.

وبعد هذا الاتفاق المبدئي، ستبدأ فترة حصرية لراموس والمساهمين لدراسة الوضع المالي للنادي ومحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي لشراء النادي الذي نشأ فيه.

وتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 450 مليون يورو، وسيتولى راموس الإشراف العام، بدعم من مجموعة استثمارية كبرى.

انضم راموس إلى الفريق الأول في موسم 2003-2004، وعاد إليه لاحقا في موسم 2023-2024.

اللاعب الدولي الإسباني السابق، البالغ من العمر 39 عامًا، لا يلعب حاليًا لأي نادٍ منذ مغادرته نادي مونتيري المكسيكي.

إشبيلية يعاني من ضائقة مالية

يعدّ نادي إشبيلية رمزا للدوري الأوروبي إذ فاز باللقب 7 مرات بما في ذلك 3 انتصارات متتالية بين عامي 2014 و2016.

لكن في السنوات الأخيرة، عانى الفريق الإسباني من أجل مجاراة عمالقة كرة القدم مثل برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أندية أخرى مثل ريال بيتيس وأتلتيك بلباو وفياريال.

في موسم 2024-2025، أنهى إشبيلية الدوري في المركز الـ17 وتجنّب الهبوط بصعوبة بالغة في حين واجه أيضا مشاكل مالية.

وفي منتصف هذا الموسم، يحتل الفريق، الذي يديره ماتياس ألميدا، المركز الـ11 في الدوري الإسباني.