تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي لانتقادات من زميل سابق له، بسبب العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وزار رونالدو رفقة صديقته جورجينا رودريغيز، ترامب في البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجلسا على مأدبة عشاء رسمية بعدها تلقى النجم البرتغالي هدية خاصة من الرئيس الأميركي تمثلت في مفتاح ذهبي للبيت الأبيض.

زميل سابق لرونالدو ينتقد علاقته مع ترامب

ويرى الفرنسي المعتزل لويس ساها أن ظهور رونالدو إلى جانب ترامب يُعد بمثابة تأييد واضح لرئيس أثارت سياساته الخارجية جدلا عالميا كبيرا.

وقال ساها في تصريحات أبرزها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني "لا أعلم إن كان (رونالدو) قد أدرك تبعات تلك الزيارة أو حجم التأثير الذي قد ينجم عن ذلك اللقاء. أنا عادة لا أعلّق على السياسة لكن قد يُنظر إلى الأمر على أنه تأييد لبعض سياسات ترامب".

وأضاف "ربما لم يكن رونالدو يقصد أن يُفهم على هذا النحو، باعتقادي كان من الأنسب القيام بذلك (الزيارة) في وقت مبكر من ولايته الرئاسية حين كانت هناك درجة أقل من الجدل. لقد فوجئت باختيار كريستيانو القيام بهذه الخطوة. فهي أمر جديد عليه مقارنة بمراحل سابقة من مسيرته".

وتابع ساها "أتذكر أنه أبعد زجاجتي مشروبات غازية خلال مؤتمر صحفي، وتسبب ذلك في عاصفة إعلامية. لذا هو يمتلك القدرة دائما على التأثير في العالم بأسره"، في إشارة من الفرنسي إلى تصرّف رونالدو الشهير خلال بطولة يورو 2020.

ففي تلك البطولة أزال "الدون" زجاجات كوكاكولا وُضعت أمامه في مؤتمر صحفي، ووضع بدلا منها زجاجة ماء ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة الشهيرة حينها.

وكان ساها قد تجاور مع كريستيانو رونالدو بألوان قميص مانشستر يونايتد، ولعبا سويا 94 مباراة وفق بيانات الموقع ذاته.

ومن المقرر أن يكون رونالدو أحد عناصر منتخب البرتغال الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا والمتأهل من الملحق العالمي (جمهورية الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا وجامايكا).