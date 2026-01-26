على خطى سيمونز وعطيل.. درو فيرنانديز على أعتاب باريس سان جيرمان

يقف موهبة برشلونة الشاب "درو فرنانديز" على أعتاب مغادرة قلعة "كامب نو" متوجهاً إلى باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا.

رغم بدايته المذهلة في الفترة التحضيرية، حيث وُصف فرنانديز (18 عاماً) بأنه "اكتشاف الموسم"، إلا أن الرحلة الكتالونية انتهت سريعاً.

باريس سان جيرمان قرر تفعيل بند فسخ العقد المقدر بـ6 ملايين يورو فقط، ليظفر بخدمات اللاعب بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

ويأتي هذا التحرك بدعم مباشر من المدرب لويس إنريكي، في خطوة لم تخلُ من "الكواليس"، حيث يشترك المدرب الإسباني ولاعب الوسط الشاب في وكيل الأعمال نفسه، مما سهل مأمورية المفاوضات الباريسية.

مسار هبوط مفاجئ

بعد أدائه القوي أساسيا أمام ريال سوسيداد في الليغا وأولمبياكوس في دوري الأبطال، بدأ بريق الموهبة درو في الخفوت تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يبدو أنه عجل بقرار الرحيل والبحث عن بيئة جديدة تحت قيادة إنريكي الذي يبرع في صقل المواهب الإسبانية.

لم يكن الشاب درو فرنانديز أول موهبة من برشلونة تصل إلى باريس سان جيرمان فقد سبقته مواهب أخرى.

قيس رويز عطيل: تدرّج في أكاديمية ليون للشباب قبل انضمامه إلى برشلونة، وفي سن الثامنة عشرة فقط، غادر رويز، كغيره ممن سبقوه، أكاديمية لاماسيا لينضم إلى بطل فرنسا عام 2015.

لم يحظَ لاعب الوسط الموهوب، بفرصته الحقيقية في الدوري الفرنسي، وخاض 7 مباريات خلال موسم 2020-2021 قبل انتقاله إلى أوكسير، ثم إلى فرانك بورين البلجيكي حيث يلعب حاليا.

تشافي سيمونز: انضم إلى النادي الباريسي في 2019 لكن، كما هو الحال مع رويز، شارك في 11 مباراة فقط.

أُعير إلى آيندهوفن ثم إلى لايبزيغ قبل أن يشتريه النادي الألماني مقابل 50 مليون يورو.