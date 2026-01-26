تسرب المياه في كامب نو يثير الانقسام في المنصات

تفاعل مغردون مع مشاهد تسرب المياه داخل ملعب كامب نو المرمم حديثا خلال مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني، حيث تحول الملعب إلى ما يشبه المسبح بعد عاصفة رعدية ضربت المنطقة.

وأثارت المشاهد المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين مشجعي برشلونة وريال مدريد، وانقسمت التغريدات بين الشتم والدفاع عن الملعب الذي يخضع لأعمال ترميم بقيمة تقارب 1.5 مليار يورو.

وتسببت العاصفة الرعدية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة في تسرب المياه من أسقف الممرات ومدرجات الإعلاميين، وصولا إلى مناطق سير الجماهير.

وشملت الكارثة منصة كبار الشخصيات، حيث ظهر رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا والمياه تتدفق عليه في مشاهد وثقها إعلاميون ومشجعون هربوا من الملعب قبل نهاية المباراة خوفا على أنفسهم ومعداتهم.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن هذا الحدث أظهر نقاط ضعف في التصميم والتجهيزات، مشيرة إلى أن الملعب يحتاج لمزيد من التحسينات لضمان راحة الجماهير والصحفيين أثناء المباريات، خصوصا في حال الظروف الجوية القاسية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تحدث فيها مشكلة مماثلة، إذ سبق أن غمرت المياه الملعب خلال فترة الترميم قبل خمسة أشهر تقريبا.

سخرية وشماتة

وانقسمت ردود النشطاء على المنصات وفقا لحلقة (2026/1/26) من برنامج "شبكات" بين اتجاهين رئيسيين، حيث مال مشجعو ريال مدريد إلى السخرية مما حدث والشماتة بالمسؤولين عنه.

بينما دافع الكتالونيون عن ملعبهم مبررين ما جرى بأن أعمال الترميم لم تكتمل بعد، وتباينت التعليقات بين الطرفين بشكل واضح عكس حدة التنافس التاريخي بين الناديين.

وظهرت الشماتة المدريدية واضحة في تعليقات عديدة، حيث كتب الناشط سليمان:

"تمخض الجبل فولد فأرا، كل ها المدة شغل وآخر شي نتيجة تضحك. الحمد لله على نعمة السانتياغو بيرنابيو"

وسخر المغرد جسوم من المقارنات بين الملعبين بالقول:

"أكيد ما يصير مثل البرنابيو، لأن البرنابيو صار فيه دق خشوم وبسهولة، أما الكامب نو فصعب يصير مثل اللي يصير بالبرنابيو"

من جهته، أبدى صاحب الحساب نواف استياءه من تعليقات مشجعي برشلونة على ملعبهم، وغرد:

"صدعتوا رؤوسنا وأنتو تقولوا بيصير ملعبنا أحسن من ملعبكم وتحفة معمارية وهندسية وخنفشارية، يا عمي أسترو على نفسكم"

في المقابل، دافع مشجعو برشلونة عن ملعبهم، مشيرين إلى أن أعمال الترميم لم تكتمل بعد، حيث كتب المغرد "الكتالوني":

"الملعب لسه ما اكتمل ترميمه والكل يعرف الكلام هذا لكن المدريديين ما يركزون مع فريقهم يركزون مع برشلونة عشان حارقهم"

أما الناشطة كلارا فعبّرت عن استخفافها بالحادثة مقارنة بالإنجاز الرياضي وكتبت:

"إن شاء الله يسقط الملعب كله ما يهمني، مش أخذنا الصدارة؟ هذا المهم، وأنتو خليكم دورو الأمور الشكلية"

وأغلق برشلونة ملعب كامب نو نهاية موسم 2022-2023 لتطوير الملعب بقيمة تقارب 1.5 مليار يورو، شمل إعادة تصميم المدرجات وتحديث البنية التحتية وإنشاء مرافق تجارية جديدة.

ويتوقع استكمال المرحلة النهائية بحلول عام 2027 ضمن مشروع "إسباي بارسا" أو فضاء برشلونة، مع تجهيز الملعب لاستضافة فعاليات عالمية.

وجاءت الحادثة في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية بعد غياب طويل عن الملعب، حيث أشعل مشجعو برشلونة مدرجات الكامب نو للمرة الأولى منذ الإغلاق.

ونجح الفريق الكتالوني في استعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد بعدما حقق فوزا عريضا على ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة، حملت توقيع داني أولمو ورافينيا ومقصية من لامين جمال.