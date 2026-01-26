رياضة|رياضات أخرى|أستراليا

بالفيديو.. كنغر يسقط دراجا قبل لحظات من التتويج

Race leader UAE Team Emirates XRG's Australian rider Jay Vine signs on prior to the start of stage four of the Tour Down Under UCI men's cycling race in Adelaide on January 24, 2026. (Photo by Brenton Edwards / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
الأسترالي جاي فاين تجاوز حادث الاصطدام بحيوان الكنغر وحصد لقب سباق ⁠داون أندر للدراجات (الفرنسية)
Published On 26/1/2026
|
آخر تحديث: 21:48 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت ‍وسائل إعلام أسترالية أن جاي فاين تجاوز حادث اصطدام بحيوان الكنغر ليحصد لقب سباق ⁠داون أندر للدراجات أمس الأحد، ​وهو الحدث الافتتاحي لموسم السباقات ‍في عام 2026.

وكان الأسترالي فاين بين المتسابقين الذين سقطوا عندما قفز كنغر نحو ‍مجموعة المقدمة ⁠خلال المرحلة الأخيرة من السباق.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

إلا أن المتسابق (30 عاما) سرعان ما نهض سريعا واستبدل دراجته بأخرى وواصل مسيرته ليحقق الفوز لفريق الإمارات.

وقال ​فاين للصحفيين "يسألني الجميع ‌عن أخطر شيء في أستراليا، ودائما ما أقول لهم إنه حيوان الكنغر.

"إنهم ينتظرون في ‌الأدغال حتى لا تستطيع التوقف ثم ‌يقفزون أمامك. هذا ما ثبت ⁠اليوم.

"اندفع اثنان منها (الكنغر) نحو مجموعة المقدمة في السباق عندما كان نسير بسرعة ‌50 كيلومترا في الساعة. توقف أحدهما واتجه يسارا ثم يمينا ثم ‍يسارا ثم يمينا، وانتهى بي الأمر بالاصطدام بمؤخرته".

المصدر: رويترز

إعلان