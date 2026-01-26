بالفيديو.. كنغر يسقط دراجا قبل لحظات من التتويج

ذكرت ‍وسائل إعلام أسترالية أن جاي فاين تجاوز حادث اصطدام بحيوان الكنغر ليحصد لقب سباق ⁠داون أندر للدراجات أمس الأحد، ​وهو الحدث الافتتاحي لموسم السباقات ‍في عام 2026.

وكان الأسترالي فاين بين المتسابقين الذين سقطوا عندما قفز كنغر نحو ‍مجموعة المقدمة ⁠خلال المرحلة الأخيرة من السباق.

إلا أن المتسابق (30 عاما) سرعان ما نهض سريعا واستبدل دراجته بأخرى وواصل مسيرته ليحقق الفوز لفريق الإمارات.

وقال ​فاين للصحفيين "يسألني الجميع ‌عن أخطر شيء في أستراليا، ودائما ما أقول لهم إنه حيوان الكنغر.

"إنهم ينتظرون في ‌الأدغال حتى لا تستطيع التوقف ثم ‌يقفزون أمامك. هذا ما ثبت ⁠اليوم.

"اندفع اثنان منها (الكنغر) نحو مجموعة المقدمة في السباق عندما كان نسير بسرعة ‌50 كيلومترا في الساعة. توقف أحدهما واتجه يسارا ثم يمينا ثم ‍يسارا ثم يمينا، وانتهى بي الأمر بالاصطدام بمؤخرته".