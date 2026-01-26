الفيفا يضع قواعد صارمة لدخول ملاعب كأس العالم 2026

تعد بطولة كأس العالم 2026 بأن تكون استثنائية، لكن الدخول إلى الملاعب سيخضع لرقابة صارمة. ولضمان السلامة العامة وسير المباريات بسلاسة، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنظمون قائمة دقيقة بالمواد الممنوعة. ويتعين على المشجعين الالتزام بها وإلا سيواجهون مصادرة ممتلكاتهم أو منعهم من الدخول أو طردهم.

الأجسام الخطرة

يمنع منعا باتا إدخال جميع أنواع الأسلحة والذخائر ورذاذ الفلفل والأدوات الحادة أو غير الحادة والمتفجرات والألعاب النارية.

كما يحظر إدخال الخوذات وأقنعة الوجه وأدوات العمل ومعدات الوقاية الشخصية غير الطبية وأي شيء يمكن استخدامه كقذيفة (مثل المظلات الصلبة والزجاجات الزجاجية وحافظات الطعام الصلبة).

ويحظر أيضا إدخال المواد السامة والمسببة للتآكل والقابلة للاشتعال، بالإضافة إلى البخاخات وأقلام التحديد الدائمة والدهانات والمنتجات المنتجة للدخان.

الحقائب والأغراض الضخمة

يمنع إدخال الحقائب المعتمة، وحقائب الظهر الضخمة، وحقائب الكاميرات، والوسائد ذات الجيوب. كما يمنع إدخال الأغراض الضخمة التي يزيد مجموع أبعادها (الطول + العرض + الارتفاع) عن 75 سم، مثل الكراسي القابلة للطي، والصناديق، والسلالم. يسمح فقط بإدخال زجاجات المياه البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام، الفارغة، وبحد أقصى لتر واحد.

الإلكترونيات والضوضاء

يمنع استخدام الليزر، ومكبرات الصوت، وأبواق الفوفوزيلا، والآلات الموسيقية غير المصرح بها، والطائرات المسيرة، والحوامل الثلاثية، وعصي السيلفي، ومعدات الصوت والصورة الاحترافية. يسمح ببطارية خارجية واحدة فقط ذات حجم محدود لكل شخص.

الطعام والشراب والأدوية

يمنع إدخال جميع المأكولات والمشروبات من الخارج، باستثناء الحالات الطبية أو للأطفال الرضع.

يسمح بإدخال 100 مل فقط من السوائل، باستثناء حليب الأطفال (حتى لتر واحد لكل طفل) والأدوية (بحد أقصى 500 مل مع تقديم شهادة طبية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية). يسمح بإدخال الأدوية في عبواتها الأصلية وبكميات محدودة.

الأعلام والرسائل والمواد الترويجية

يحظر استخدام المواد السياسية أو التمييزية أو المسيئة أو التجارية. يسمح برفع الأعلام واللافتات بشروط صارمة تتعلق بالحجم (بحد أقصى 2 متر × 1.5 متر) وبعد التفتيش. يمنع منعا باتا استخدام أعمدة الأعلام الصلبة.

قاعدة ذهبية واحدة: السلامة أولا

أي عنصر يعتبر خطيرا أو مخلا بالنظام أو مضرا بصورة البطولة، قد يمنع دخوله. ولتجنب أي مفاجآت غير سارة، ينصح المشجعون بالسفر بأمتعة خفيفة والالتزام التام بهذه الإرشادات للاستمتاع الكامل بتجربة كأس العالم 2026.