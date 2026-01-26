الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي

في خطوة تؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها في الأوساط الرياضية القارية والدولية، انتخب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيسا جديدا للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية.

وجرى هذا الانتخاب خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ46 الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة أكثر من 350 مسؤولا عن الرياضة في 45 لجنة أولمبية آسيوية.

وبتوليه هذا المنصب الرفيع، سيقود الشيخ جوعان أكبر مؤسسة إقليمية رياضية في العالم، وذلك خلفا للهندي راندير سينغ.

انتخاب الشيخ جوعان يرسخ مكانة قطر في المشهد الرياضي

ويعتبر الشيخ جوعان الرئيس الخامس في تاريخ المجلس، مما يرسخ مكانة دولة قطر ودورها الريادي في المشهد الرياضي الآسيوي.

وقد أبدت اللجان الأولمبية الآسيوية المشاركة في الجمعية العمومية ثقتها التامة في قدراته القيادية وخبرته العميقة في العمل الرياضي لتطوير الحركة الرياضية في القارة.

وعقب الإعلان عن انتخابه رسميا، عرضت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، فيديو لمسيرة الشيخ جوعان بن حمد الناجحة على كافة المستويات، والتي ساهمت في تطوير الرياضة القطرية، ورسخت مكانة الدوحة كعاصمة للرياضية العالمية.

توسيع فرص استضافة الأحداث الدولية في آسيا

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، أن قبوله رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي يأتي انطلاقا من شعور عميق بالمسؤولية تجاه الأسرة الأولمبية الآسيوية، مؤكدا التزامه بخدمة جميع اللجان الأولمبية الوطنية في قارة آسيا وبوضع مصلحة الرياضيين في صميم العمل الأولمبي.

وأوضح الشيخ جوعان أن "رؤيته لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة تقوم على تعزيز التضامن بين الدول الآسيوية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم التطوير المستدام للرياضة، إلى جانب توسيع فرص استضافة الأحداث الدولية في القارة، وتمكين الرياضيين، وإلهام الأجيال القادمة، مؤكدا أهمية العمل المشترك والشراكة الفاعلة مع مختلف أطراف الحركة الأولمبية بما يخدم تطور الرياضة الآسيوية.

وكان جدول أعمال الاجتماع الـ46 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، قد شهد استعراض أبرز المستجدات بخصوص دورتين آسيويتين وهما: آيتشي-ناغويا 2026، وسانيا 2026.

إعلان

كما استعرض الحضور تقارير اللجان المنظمة لدورتي الألعاب الآسيوية 2026 في مدينة آيتشي ناغويا اليابانية والمقررة بين 19 سبتمبر/أيلول و4 أكتوبر/تشرين أول المقبلين، والألعاب الشاطئية الآسيوية في مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل/نيسان المقبل.

وقدمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية "الرياض 2026″، المقررة في السعودية خلال الفترة من الثامن إلى العاشر من فبراير المقبل، عرضا استعرضت من خلاله آخر استعداداتها للاستضافة.