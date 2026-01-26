هدم أقدم ملعب كرة قدم في العالم

يستعد نادي ميدنهيد يونايتد، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، لمغادرة ملعبه التاريخي "يورك رود". ويعد الملعب أقدم ملعب كرة قدم في العالم يستخدمه النادي نفسه باستمرار منذ عام 1871.

ويضم الملعب نحو 550 مقعدا فقط مغطى، بينما باقي المساحة مخصصة للمشجعين الذين يريدون متابعة المباريات وقوفا.

وأوضح رئيس النادي بيتر غريفين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء النادي لـ150 عاما المقبلة. مضيفا أنه رغم القيمة العاطفية والتاريخية لملعب "يورك رود"، فإنه أصبح عائقا أمام تطور النادي اقتصاديا ورياضيا؛ بسبب ضيق مساحته وعدم قدرته على استيعاب المرافق الحديثة.

وبعد سنوات من المفاوضات، أعطى المجلس المحلي الضوء الأخضر للمضي قدما في بناء ملعب جديد للنادي بإمكانه استيعاب نحو 5 آلاف مشجعين، كما سيتم بناؤه وفقا لمعايير رابطة الدوري الإنجليزي لضمان جاهزية النادي إذا صعد لدوريات أعلى.