البرتغالي ناني يعود من الاعتزال وينضم إلى فريق مغمور

عاد البرتغالي نجم مانشستر يونايتد السابق إلى الملاعب من بوابة نادٍ مغمور في القارة العجوز، بعد عدوله عن قرار الاعتزال.

وفي خطوة مفاجئة، انضم ناني (39 عاما) بالفعل إلى إف إس أكتوبي من كازاخستان في عقد مبدئي يمتد لعام واحد ويتضمن أيضا دورا موسعا للاعب البرتغالي ضمن مشروع تطوير النادي، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ناني ينضم إلى فريق مغمور

ونشر ناني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورا له أثناء توقيع العقد، وهو إلى جانب مسؤولي النادي الكازاخي.

وقال ناني "سعيد جدا بانضمامي إلى نادي أكتوبي وأتطلع إلى الإسهام في تطوير النادي وكرة القدم في كازاخستان. أود أن أتقدم بالشكر لمالك النادي نورلان أرتيكباييف والرئيس أرمان أوسبانوف، وحاكم الإقليم أسخات شاخاروف على حفاوة الاستقبال والدعم".

وأضاف "أُعجبت كثيرا بالرؤية المستقبلية للنادي وسأعمل بجد من أجل الارتقاء به إلى آفاق جديدة محليا وعلى الصعيد الدولي".

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو من وصول اللاعب إلى كازاخستان بالإضافة إلى لقطات من تقديمه لجمهور النادي.

وقال النادي "تنظر إدارة أكتوبي إلى ناني باعتباره مرجعا دوليا قادرا على الإسهام في نمو النادي وتعزيز حضوره العالمي، إلى جانب دعم تطور كرة القدم في البلاد".

مسيرة البرتغالي ناني

وخلال مسيرته الاحترافية دافع ناني عن ألوان قميص مانشستر يونايتد لمدة 7 سنوات (2007 – 2017) لعب خلالها 230 مباراة بجميع البطولات، وسجل 41 هدفا وقدّم 65 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وتُوج ناني مع "الشياطين الحمر" بـ11 بطولة أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (4)، دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1).

كما ارتدى ناني قمصان أندية سبورتنغ لشبونة، فنربخشة، فالنسيا، لاتسيو، أورلاندو الأميركي، فينيسيا، ملبورن فيكتوري الأسترالي، أضنة ديمير سبور وإستريلا دا أمادورا البرتغالي وهو آخر فريق لعب له قبل الانضمام إلى أكتوبي.

إعلان

وعلى الصعيد الدولي كان ناني من عناصر منتخب البرتغال المتوج ببطولة كأس أوروبا (يورو 2016)، علما أنه خاض 111 مباراة دولية ساهم خلالها بـ48 هدفا (سجل 24 وصنع مثلها).