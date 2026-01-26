اشتباكات عنيفة بين جماهير صربية وكرواتية بعد مباراة في الدوري الأوروبي

أعلنت الشرطة في البوسنة والهرسك إصابة ما لا يقل عن 18 شخصًا واعتقال نحو 100 آخرين، إثر اشتباكات اندلعت بين جماهير متشددة لأندية كرة قدم صربية وكرواتية قرب مدينة توزلا، شمال شرقي العاصمة سراييفو.

وذكرت الشرطة، في بيان صدر الأحد، أن المواجهات وقعت مساء السبت خارج مطار توزلا، عندما اشتبك مشجعو نادي هايدوك سبليت الكرواتي مع أنصار نادي النجم الأحمر بلغراد الصربي.

وأفادت السلطات بأن من بين المصابين شخصًا واحدًا في حالة خطيرة نُقل إلى العناية المركزة في مستشفى توزلا، فيما جرى توقيف 93 شخصًا على خلفية الأحداث، وُضع 14 منهم رهن الاحتجاز المؤقت تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وأوضحت الشرطة أن الموقوفين يشملون 11 مواطنًا كرواتيًا و3 من مواطني البوسنة، دون الكشف عن جنسيات باقي الموقوفين.

ووفق وسائل إعلام محلية، اندلعت الاشتباكات عندما تعرض مشجعو النجم الأحمر، العائدون من السويد بعد خوض فريقهم مباراة في الدوري الأوروبي أمام مالمو، لهجوم من قبل أنصار هايدوك سبليت، الذين نصبوا لهم كمينًا قرب المطار.

وتأتي هذه الحوادث في سياق توتر مزمن بين جماهير كرة القدم في صربيا وكرواتيا، في ظل تاريخ طويل من العنف المرتبط بالمباريات، يعكس العلاقات المتوترة بين البلدين منذ حرب تسعينيات القرن الماضي، حين دعمت بلغراد المتمردين الصرب المعارضين لاستقلال كرواتيا. وتُصنّف المواجهات بين أندية الجمهوريتين اليوغوسلافيتين السابقتين ضمن المباريات عالية الخطورة أمنيًا.