إصابة قاتلة تنهي حياة لاعب مصري في "دوري المظاليم"

نعى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملون بالاتحاد، اللاعب لؤي رجب سيد، لاعب مركز شباب البكاري بمحافظة الجيزة، بعد وفاته متأثرًا بإصابته في التحام مع حارس مرمى الشيخ زايد بدوري القسم الرابع، المعروف في مصر باسم "دوري المظاليم".

وتعرض اللاعب الراحل لتدخل عنيف من جانب حارس مرمى فريق الشيخ زايد قبل يومين، ليحدث ثقبا في المعدة، الأمر الذي استدعى دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بنزيف داخلي.

وقبل أيام احتفل مركز شباب البكاري بمهاجم الفريق الراحل بوصفه صاحب أسرع هدف في دوري منطقة الجيزة المجموعة الثانية، حيث أحرز هدفا في الثانية 20 من انطلاق المباراة.