الأمريكي هونولد يتسلق أعلى مبنى في تايوان من دون معدات السلامة

المبنى الشاهق الذي تسلقه الأمريكي هونولد في تايوان (الأوروبية)
Published On 25/1/2026
آخر تحديث: 10:25 (توقيت مكة)

من دون حبال تمكن المتسلق الأمريكي أليكس هونولد من تسلق برج تايبيه 101 في تايوان اليوم الأحد من دون استخدام حبال أو أحزمة أمان، بحضور آلاف المشجعين الذين هتفوا ولوحوا له في أثناء تسلقه أحد أعلى المباني في العالم.

وعبر هونولد عن شعوره "بالإرهاق" لدى وصوله إلى قمة ناطحة السحاب بعد التسلق المنفرد الحر لمدة 91 دقيقةً، والذي نظمته وبثته مباشرة منصة نتفليكس (Netflix).

وقال للصحفيين بعد مهمته التي تأجلت ليوم واحد بسبب الطقس الممطر "يا لها من طريقة جميلة لرؤية تايبيه". ويبلغ ارتفاع البرج 508 أمتار ويعد معلماً سياحياً رئيسياً. وظل البرج أطول مبنى في العالم للفترة من 2004 إلى 2010، وهو اللقب الذي يحمله حالياً برج خليفة في دبي.

Climbing - Climber Alex Honnold free soloing Taipei 101 Skyscraper - Taipei, Taiwan - January 25, 2026 Climber Alex Honnold smiles before free soloing Taipei 101 Skyscraper REUTERS/Ann Wang
هونولد تحت أنظار الكاميرات أسفل البرج الشاهق (رويترز)

الأمريكي هونولد يتسلق أعلى مبنى في تايوان دون معدات السلامة

وتسلق هونولد برج تايبيه 101 من دون معدات السلامة بعد الحصول على موافقة إدارة المبنى وحكومة المدينة.

TOPSHOT - US rock climber Alex Honnold raises his arms from the top of the Taipei 101 building after he successfully free soloed the landmark skyscraper without ropes or safety gear in Taipei on January 25, 2026. (Photo by I-HWA CHENG / AFP)
هونولد أعلى البرج الشاهق (الفرنسية)

واستخدم سياسيون تايوانيون وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه الشكر لهونولد ونتفليكس على وضع تايوان في دائرة الضوء الدولية من منظور مختلف، إذ اعتادت الجزيرة أكثر على الظهور في العناوين العالمية بسبب براعتها في مجال أشباه الموصلات أو بسبب التهديدات العسكرية الصينية.

وكتب الرئيس لاي تشينغ-ته على صفحته على فيسبوك: "تهانينا لأليكس الشجاع الذي لا يعرف الخوف على إكمال التحدي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسلق تايبيه 101. ففي عام 2004، تسلق الفرنسي آلان روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت"، المبنى في غضون أربع ساعات مستخدماً حبال الأمان.

TOPSHOT - A building occupant uses his phone to record US rock climber Alex Honnold climbing the Taipei 101 building without ropes or safety gear in Taipei on January 25, 2026. (Photo by I-Hwa Cheng / AFP)
هونولد يتسلق البرج من دون معدات السلامة (الفرنسية)
المصدر: رويترز

