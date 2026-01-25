شاهد.. ميسي يتسبب في بكاء لاعب بيروفي

دخل أحد لاعبي أليانزا ليما البيروفي في نوبة بكاء، لم يستطع خلالها حبس دموعه، عقب تبادل القمصان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ختام المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، وانتهت بفوز الفريق البيروفي بنتيجة 3-0.

ويتعلق الأمر باللاعب ألان كانتييرو الذي اعترف بأنه من عشاق ميسي ويحمل وشم الرقم 10 على جسده تعبيرا عن حبه الكبير للنجم الأرجنتيني.

ومع صافرة نهاية اللقاء، توجه كانتييرو إلى قائد إنتر ميامي وطلب منه تبادل القمصان، وهو الطلب الذي لباه ميسي، مانحا اللاعب البيروفي ذكرى ستظل خالدة في مسيرته وحياته.

وقال كانتييرو في تصريحات صحفية إن أحد أحلام حياته تحقق بلقاء ليونيل ميسي، مؤكدا أنه كان ينتظر تلك اللحظة بصبر وشغف كبيرين.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى صدمة قوية في العاصمة البيروفية ليما، حيث تعرض فريقه إنتر ميامي الأمريكي لهزيمة ثقيلة أمام أليانزا ليما بنتيجة 3-0 في أولى مبارياته التحضيرية لعام 2026.

وبدأ ليونيل ميسي اللقاء بجهد بدني منخفض لتجنب الإصابات في عام ينتظر فيه استحقاقا كبيرا وهو الدفاع عن لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، مما سمح للفريق البيروفي بتسجيل هدفين بواسطة المهاجم المخضرم باولو غيريرو وهدف ثالث أحرزه لويس راموس.

ميسي يواصل جولته

وهذه المباراة الثانية التي يلعب فيها ميسي في بيرو مع إنتر ميامي، لكنها الأولى له على ملعب "أليخاندرو فيلانويفا" التاريخي.

ويواصل ميسي جولته في أمريكا الجنوبية مع إنتر ميامي الذي يلاقي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في مدينة ميديلين يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل أن يختتم جولته بلقاء برشلونة الإكوادوري في مدينة غواياكيل يوم 7 فبراير/شباط المقبل.