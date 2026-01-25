شاهد.. تألق المحترفين العرب في الدوريات الأوروبية

شهد مطلع الأسبوع الحالي تألقا لافتا للاعبين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي، ولحساب الجولة 23، نجح المصري عمر مرموش في إعادة مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات خلال مواجهة نادي وولفرهامبتون التي انتهت بنتيجة 2-0.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر.. مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

مباشر.. مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني list 2 of 2 دي زيربي يشن هجوما مضادا على الإعلام الفرنسي end of list

وسجل النجم المصري هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة السادسة من متابعة لعرضية ماتيوس نونيز في شباك فريق وولفرهامبتون.

وأحرز مرموش أول هدف له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في مباراته رقم 11.

من جهته، تألق المغربي أمين عدلي لاعب وسط بورنموث مسجلا هدفا في الرمق الأخير بالوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليتجرع ليفربول الهزيمة السابعة له في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز إيفانيلسون وأليخاندرو خيمينيز هدفين ليتقدم بورنموث بهدفين مقابل صفر بحلول الدقيقة 33، لكن قائد ليفربول فيرجيل فان دايك قلص الفارق قبل الاستراحة، ثم عادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة بركلة حرة رائعة في الدقيقة 80.

وبدا أن ليفربول في طريقه لتحقيق التعادل الخامس على التوالي في الدوري، لكن المهاجم المغربي عدلي سجل هدفا في الدقيقة 95 ليحطم آمال الفريق الزائر ويعيده إلى مرسيسايد خالي الوفاض.

وبهذه الهزيمة بقي ليفربول في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما تقدم بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

وفي الدوري الفرنسي، قاد المهاجم الجزائري أمين غويري نادي مرسيليا لتحقيق فوز كبير على مضيفه لانس متصدر الدوري بنتيجة 3-1 لحساب الجولة 19.

افتتح غويري التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشوط الأول بتسديدة قوية بعد تمريرة من البرازيلي إيغور غيليرمي.

وعاد الدولي الجزائري ليضيف الهدف الثالث لفريق الجنوب الفرنسي والثاني في رصيده قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وفي ألمانيا، نجح المهاجم الجزائري محمد عمورة في منح التقدم لفريقه فولفسبورغ أمام نادي ماينز ضمن مباريات الجولة 19 من البوندسليغا.

إعلان

وتألق عمورة في تسجيل هدف بالعقب بعد مرور ثلاث دقائق فقط من الشوط الأول ولكن الهدف لم يكن كافيا في النهاية حيث تلقى فولفسبورغ خسارة قاسية بنتيجة 3-1.

بدوره، تألق متوسط ميدان المنتخب الجزائري إبراهيم مازا في ذات الجولة من الدوري الألماني بعد أن قاد فريقه بايرن لتحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب فيردر بريمن بنتيجة 1-0.

وشهدت المباراة بصمة واضحة لمازا، الذي لعب دور البطولة بعدما قدّم تمريرة حاسمة متقنة في الدقيقة 37، وضع بها زميله الإسباني لوكاس فازكيز في وضعية مثالية للتسجيل، مانحا فريقه هدف الانتصار الوحيد.