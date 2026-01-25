مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يسعى برشلونة إلى استعادة قمة الترتيب حين يستضيف ريال أوفييدو على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وصعد ريال مدريد مؤقتا لصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على مضيفه فياريال (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

ستقام مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو، اليوم الأحد 25 يناير/كانون الثاني 2026 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الموسم الكروي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و06:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو

beIN SPORTS 2

تشكيلة برشلونة المحتملة أمام ريال أوفييدو

خوان غارسيا، أليخاندرو بالدي، غيرارد مارتين، باو كوبارسي، جول كوندي، إريك غارسيا، فرينكي دي يونغ، رافينيا، داني أولمو، لامين جمال، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال أوفييدو المحتلمة أمام برشلونة

آرون ايسكانديل، رحيم الحسن، ديفيد كارمو، دافيد كوستا، لوكاس أهيغادو، إلياس شيرا، سانتياغو كولومباتو، كواسي سيبو، هيثم حسن، فيديريكو فيناس، ألبرتو رينا.