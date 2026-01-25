مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير السعودية مباراة النصر والتعاون في إطار الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) لموسم 2025-2026، في مواجهة قوية تحمل طابعا تنافسيا على ملعب "الأول بارك".

ويدخل النصر المواجهة وهو يعيش حالة من الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية، بعدما واصل حضوره القوي في الجولات الأخيرة، ليؤكد رغبته في المنافسة الجادة على لقب الدوري.

في المقابل، يدخل التعاون اللقاء بطموح لا يقل قوة، ساعيا إلى الخروج بنتيجة إيجابية في ظل الموسم المميز الذي يقدمه، حيث يتمتع الفريق بتوازن واضح بين الخطوط.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والتعاون يوم الاثنين 26 يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب الأول بارك.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء (19:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف (17:30) بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة والنصف (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في دوري روشن

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالها 12 انتصارا وتعادلا واحدا وتلقى 3 هزائم، بينما يأتي التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، من 11 فوزا.