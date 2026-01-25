بالفيديو.. مبابي يسجل على طريقة بانينكا ويهدي الهدف للمغربي دياز

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفا مذهلا من ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" الشهيرة في مباراة ريال مدريد ضد فياريال، وأهداه لزميله المغربي إبراهيم دياز، بعد نحو أسبوع من إضاعته للركلة الشهيرة في نهائي كأس أفريقيا 2025.

وقاد مبابي ريال مدريد للفوز على فياريال بنتيجة 2-0 أمس السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لتصعد إلى الصدارة بشكل مؤقت، بعدما تكفل اللاعب الفرنسي بتسجيل الهدفين في الشوط الثاني، بحضور ومشاركة دياز.

بالفيديو.. مبابي يسجل على طريقة بانينكا

وبعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 47 بتسديدة قوية مستفيدا من خطأ في دفاع فياريال، انبرى مبابي لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وسددها على طريقة "بانينكا" وهي حركة سبق أن استخدمها في مناسبات أخرى بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المرة كان لتنفيذ مبابي خصوصية، لأن زميله إبراهيم دياز كان موجودا في الملعب، مصطفا على حافة منطقة الجزاء مع بقية اللاعبين، والذي عانى مؤخرا من تبعات إضاعته ركلة جزاء بالطريقة نفسها في نهائي كأس أفريقيا ضد السنغال.

وأضافت: "لقطة إهدار دياز لركلة الجزاء جابت العالم، ومع عودته للمشاركة مع ريال مدريد، عاد ليعيش الموقف من جديد، لكن هذه المرة بحظ أفضل، ومن دون أن يكون هو المنفذ لركلة الجزاء"

وبحسب الصحيفة فإن مبابي أهدى هدفه للمغربي دياز، إذ ظهر في صور الاحتفال، وهو يقول له: "من أجلك، من أجلك!"، قبل أن يقوم بتقبيله، في إشارة تدل على أنها كانت لفتة تكريم لزميله، الذي مر بأوقات صعبة جدا خلال الأيام الأخيرة.

ورفع مبابي رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات مع ريال مدريد، وأصبح يفصله 10 أهداف فقط عن حصيلته الإجمالية طوال الموسم الماضي، وبالمجمل، وصل رصيده مع الريال إلى 78 هدفا.

وسجل مبابي مع ريال مدريد 14 ثنائية، وأربعة "هاتريك"، و"سوبر هاتريك" واحد، كما أحرز 21 هدفا في 20 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، وفقا لماركا.

ومع الثنائية أمام فياريال، سجل مبابي 20 هدفا أو أكثر في الدوري خلال آخر ستة مواسم، في الدوري الفرنسي والإسباني، ليصبح اللاعب الفرنسي الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز.