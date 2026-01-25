ماذا غيّر أربيلوا في ريال مدريد خلال أسبوعين؟

نجح مدرب ريال مدريد الجديد ألفارو أربيلوا في إحداث تحول نفسي لدى لاعبي الفريق الملكي منذ استلامه المهمة قبل أسبوعين خلفا لتشابي ألونسو.

وترى صحيفة سبورت الإسبانية أن أربيلوا أحدث تغييرا "عاطفيا داخل تشكيلة لم تثق يوما بسلفه ألونسو"، خاصة بعدما تمكن ريال مدريد من استعادة صدارة الدوري الإسباني التي تنازل عنها قبل 8 جولات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. تألق المحترفين العرب في الدوريات الأوروبية

شاهد.. تألق المحترفين العرب في الدوريات الأوروبية list 2 of 2 مباشر.. مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني end of list

ورغم الصدارة المؤقتة، يُعد ذلك "دلالة رمزية" على قدرة الفريق على العودة مجددا إلى القمة، بعد أسابيع صعبة عانى فيها اللاعبون من انتقادات جماهيرية قاسية وتعرضوا لصافرات استهجان حادة، إلى جانب تغيير الإدارة الفنية.

ماذا غيّر أربيلوا في ريال مدريد؟

وتقوم استراتيجية أربيلوا على إبقاء جميع اللاعبين في حالة جاهزية تامة من حيث الإعداد النفسي، وهذا ما ظهر في حديثه خلال المؤتمرات الصحفية وفيها فضل التحدث دائما في البعد العاطفي، تماما كما دعم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتشير الصحيفة إلى أن ما يفعله أربيلوا يتناقض تماما مع أسلوب ألونسو الذي كان يميل إلى السيطرة الكاملة على كل التفاصيل، وهو ما وضعه في صدام مع العديد من اللاعبين الذين عبروا عن عدم ارتياحهم من طريقة عمله.

وبنى أربيلوا علاقته مع اللاعبين أصحاب الوزن الثقيل في الفريق على التفاهم وهي الصيغة التي اعتمدت مع فينيسيوس وسرعان ما جذبت خلال أيام قليلة كلا من أردا غولر وفرانكو ماستانتونو اللاعبين المحوريين في مشروع ريال مدريد على المدى المتوسط على حد تعبير الصحيفة.

انسجام أفضل

من جهته قال حارس ريال مدريد تيبو كورتوا عن الفرق في أسلوب المدربين "لا أعتقد أن الكثير قد تغير؛ فلكل مدرب طريقته في التدريب، لكن ربما باتت بعض الأمور تنسجم بشكل أفضل الآن".

وفسرت "سبورت" هذه الكلمات على أنها تعبر بصراحة عن أفضل حلقة وصل داخل الملعب في ريال مدريد وعن جوهر ما يمثله أربيلوا بوصفه شخصية مؤسسية داخل النادي.

إعلان

ومنذ تولي أربيلوا تدريب ريال مدريد، فاز الفريق في 3 مباريات (مباراتين في الليغا ومباراة في دوري أبطال أوروبا) وخسر واحدة أمام ألباسيتي ليودع الميرنغي بطولة كأس ملك إسبانيا من ثمن النهائي.

وحقق ريال مدريد أمس فوزا هاما على مضيفه فياريال في المباراة التي جرت على ملعب لا سيراميكا ضمن الجولة الـ21 من الليغا، ليعتلي قمة الجدول مؤقتا بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يستقبل ريال أوفييدو مساء اليوم.

وقال أربيلوا بعد الفوز على فياريال "لا يمكنني الذهاب ضد طبيعة اللاعبين، لدينا الكثير ممن يتقنون اللعب في المساحات. يجب أن نستفيد من ذلك، وسيكون أحد أسلحتنا طوال الموسم".