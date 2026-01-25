هل اقترب تشابي ألونسو من تدريب ليفربول؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول أجرى اتصالات أولية مع وكيل المدرب تشابي ألونسو، في إطار بحثه عن بديل محتمل لمدربه الحالي آرني سلوت مع نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما أورده موقع "آس" فإن إدارة الريدز تواصلت بالفعل مع إيناكي إيبانيز، وكيل ألونسو للاستفسار عن إمكانية توليه تدريب الفريق في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ألونسو المدرب السابق لريال مدريد ينتظر بصبر قبل اتخاذ أي قرار، في حين كان رد المعنيين في ليفربول إيجابياً.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن سلوت أُبلغ بأنه سيستمر في منصبه حتى نهاية الموسم، على أن يتم تقييم مستقبله لاحقاً.

تضارب روايات

ورغم أن تقرير الصحيفة الإسبانية كان نقلا عن مدير تحريرها، إلا أن الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، نفى وجود أي تواصل رسمي بين الطرفين حتى الآن.

وفي حديثه عبر قناته على يوتيوب، أكد رومانو أنه حتى اليوم الأحد لا يوجد أي اتصال مباشر بين وكلاء تشابي ألونسو ونادي ليفربول.

وأضاف أن ألونسو سيعود قريبا إلى عالم التدريب، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي من جانب إدارة الريدز حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن ألونسو كان قد رفض عرضا من ليفربول في عام 2024 لخلافة يورغن كلوب، مفضلاً البقاء مع باير ليفركوزن بعد قيادته للفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني دون أي خسارة.