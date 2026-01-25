رياضة|الدوري الإسباني

مقصية خيالية.. هل حسم لامين جمال جائزة "بوشكاش"؟

epa12680430 FC Barcelona's Lamine Yamal (R) celebrates scoring the 3-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Oviedo, in Barcelona, Spain, 25 January 2026. EPA/Andreu Dalmau
لامين جمال سجل الهدف الثالث في فوز برشلونة أمام ريال أوفييدو لحساب الجولة 21 من الدوري الإسباني (الأوروبية)
قدّم نجم برشلونة الشاب، لامين جمال لمحة فنية رائعة خلال مواجهة ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء، وبينما كانت برشلونة متقدمة بهدفين دون مقابل، استغل جمال عرضية متقنة من زميله داني أولمو، ليسكن الكرة الشباك بمقصية مذهلة، مسجلا الهدف الثالث لفريقه بطريقة نالت إعجاب الجميع.

هدف لامين جمال أشعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع، إذ كتب أحدهم: "مقصية من الزمن الجميل".

وعلق آخر: "هذا ما يحدث عندما يلعب لامين من اللمسة الأولى"، بينما كتب مشجع آخر: "عاد لامين جمال لتكون المتعة عنوان برشلونة".

في حين أشار آخر إلى جائزة أفضل هدف في العالم قائلا: "مبدئيا جائزة بوشكاش حسمت".

