قصة مأساوية للاعب أجرى 21 عملية جراحية في 39 يوما

يعيش الشاب البرتغالي فاسكو سوزا لاعب بورتو المُعار إلى موريرنسي ظروفا مأساوية غريبة قد تهدد استمرار مسيرته في ملاعب كرة القدم.

وعاد سوزا (22 عاما) إلى منزله مؤخرا بعد مكوثه أكثر من شهر في المستشفى خضع خلالها للكثير من العمليات الجراحية بسبب إصابة في الساق تحوّلت فيما بعد إلى عدوى فيروسية وفق ما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية.

وبدأت معاناة سوزا عندما خضع لعملية جراحية في عظم الشظية بالساق اليمنى يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمستشفى كوف قبل أن يتسبّب فيروس بمضاعفات غير متوقعة.

وهاجم الفيروس الجزء العضلي من ساق سوزا التي خضعت للجراحة، وضع وصفته الصحيفة "بالمخيف" ودفع اللاعب إلى مسار إعادة تأهيل أشد قسوة تخلله عمليات جراحية متعددة وشكوك كبيرة أحاطت بمستقبله الكروي.

وبعد 39 يوما في المستشفى خضع خلالها اللاعب لـ21 عملية جراحية عاد سوزا إلى منزله، وبدأ على الفور برنامج إعادة تأهيل على يد طاقم طبي متخصص سيتابع حالته يوميا.

وفي الوقت نفسه يتلقى اللاعب متابعة طبية متخصصة من أطباء نادي بورتو، إذ يصر ناديه على "كتابة نهاية سعيدة لكابوس سوزا" على حد وصف الصحيفة، علما بأن عقده مستمر مع الفريق حتى صيف عام 2030.

وقدّم لاعبو بورتو تحية خاصة لسوزا عبر رفع قميصه في إحدى المباريات أثناء احتفالهم بأحد الأهداف.

ويحظى اللاعب أيضا بدعم كامل من مدربه وزملائه في فريق موريرنسي الذي يلعب له هذا الموسم على سبيل الإعارة.

وقبل إصابته شارك فاسكو سوزا مع موريرنسي هذا الموسم في 9 مباريات جميعها بالدوري البرتغالي بواقع 463 دقيقة سجل خلالها هدفا واحدا وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.