تأثير "كرة الثلج".. لائحة دوري أبطال أوروبا تزيد الضغط على الفرق غير الإنجليزية

اشتكى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بعد الهزيمة أمام سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، من صعوبة جدول مباريات فريقه مقارنةً بمنافسيه.

ويرتبط هذا الأمر ارتباطًا مباشرًا بحقيقة عدم إمكانية الالتقاء بين الأندية الإنجليزية الكبرى في دور المجموعات، حيث تمنع لائحة البطولة أن تتواجه فرقا من نفس البلد.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا

التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا list 2 of 2 كيف يعوض برشلونة غياب بيدري ودي يونغ أمام كوبنهاغن؟ end of list

في حديثه لوسائل الإعلام بعد هزيمة باريس سان جيرمان 2-1 أمام سبورتينغ، أصرّ لويس إنريكي على موقفه بأن فريقه يواجه "أصعب مجموعة في دوري أبطال أوروبا" هذا الموسم.

بالنسبة لمدرب أبطال أوروبا، فإن القرعة التي تواجه الباريسيين لا تُقارن بأي حال من الأحوال بقرعة منافسيهم.

وأوضح "إذا نظرنا إلى منافسينا وترتيب الفرق، سنجد أن ستة من الفرق الثمانية في مجموعتنا تتنافس على إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى".

لائحة دوري أبطال أوروبا تزيد الضغط على الفرق غير الإنجليزية

ووفقا لموقع "أر أم سي" الأرقام تؤكد تقييم إنريكي حيث يتصدر باريس سان جيرمان قائمة الفرق التي حصدت خصومها أكبر عدد من النقاط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمتوسط ​​14.43 نقطة، ما يضعه في المركز الخامس.

في المقابل، تقع جميع الفرق الإنجليزية في النصف السفلي من هذه القائمة.

وفي هذا التصنيف تحديدًا، يتصدر توتنهام القائمة، حيث حصد خصومه في دوري الأبطال متوسط ​​7.86 نقطة، وهو ما يكفي بالكاد لضمان المركز 27 المتواضع.

هل حظيت الأندية الإنجليزية بميزة؟

ممثلو الدوري الإنجليزي الممتاز يتمتعون بميزة واضحة، فهم لا يستطيعون مواجهة بعضهم البعض في دور المجموعات. وهذا الأمر يزيد من فرص مواجهة أندية أخرى لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل يواجه باريس سان جيرمان خصمه "الأسهل" من بين خصومه، والذي تم سحبه من المستوى الرابع، وهو نيوكاسل، صاحب المركز السابع حاليًا في هذه المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

إعلان

وبما أن نيوكاسل لا يستطيع مواجهة أي من الفرق الإنجليزية الثلاثة في المستوى الأول (مانشستر سيتي، ليفربول، وتشيلسي)، فإن باريس، إحصائيًا، كان لديه فرصة أكبر لمواجهتهم.

تأثير "كرة الثلج" للأندية الإنجليزية

القانون الحالي يمنع مواجهة أندية من نفس البلد في مرحلة الدوري. وبما أن الدوري الإنجليزي يمتلك أكبر عدد من الأندية القوية (مثل سيتي، ليفربول، أرسنال، نيوكاسل، أستون فيلا)، فإن هذا يخلق اختلالاً في الاحتمالات:

حماية الأندية الإنجليزية: عندما لا يواجه سيتي ليفربول أو أرسنال، يتم استبدال هؤلاء الخصوم الأقوياء بفرق "أقل شراسة" من اتحادات أخرى.

عندما لا يواجه سيتي ليفربول أو أرسنال، يتم استبدال هؤلاء الخصوم الأقوياء بفرق "أقل شراسة" من اتحادات أخرى. زيادة الضغط على الآخرين: باريس سان جيرمان، كونه الفريق الكبير الوحيد تقريباً من فرنسا في التصنيفات الأولى، يجد نفسه "المغناطيس" الذي يجذب الفرق الكبرى من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، لأنه لا توجد قيود جغرافية تمنعه من مواجهتهم.

ما الحل؟

لا ينوي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغيير أي شيء. في هذه المرحلة. وأحد الحلول المقترحة هو مراجعة آلية توزيع الفرق على المستويات، من خلال تخصيص معامل ترجيح للفرق من الدوريات الكبرى، لمنع فريق مثل نيوكاسل من الوقوع في المستوى الرابع.

مع ذلك، لا يُعدّ هذا الأمر سهلاً على "يويفا"، إذ يعني ذلك التشكيك في معامل الترجيح الذي لا يزال ذا فائدة كبيرة في العديد من الحالات الأخرى.

وهناك حل آخر هو السماح بإقامة مباريات بين أندية من نفس البلد بدءًا من دور المجموعات.

ترى "أر أم سي" أن السماح لأندية من نفس البلد بمواجهة بعضها البعض في دور المجموعات سيساهم في توزيع نقاط القوة والمواجهات. خاصةً وأن الفوز على فريق من نفس البلد، وفقًا لنظام دوري أبطال أوروبا الجديد، لا يؤثر بالضرورة بشكل مباشر على مستقبل ذلك الفريق في البطولة.