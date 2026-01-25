تصرف إنساني من كايل ووكر مع طفل يشعل منصات التواصل (فيديو)

لفت النجم الإنجليزي كايل ووكر الأنظار تجاه تصرفه مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحظة دخوله إلى أرضية الملعب قبيل انطلاق مواجهة بيرنلي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر حساباته على منصات التواصل لقطة حصدت أكثر من مليوني مشاهدة وآلاف الإعجابات من المتابعين، للحظة دخول قائد بيرنلي كايل ووكر الملعب وهو يساعد الطفل "أوتيس" الذي كان يسير بمساعدة جهاز مشاية (Walker) بأربع عجلات لمساعدته على الاستناد عليها للدخول إلى أرض الملعب.

وحظي ووكر بإشادة واسعة على المنصات بسبب لقطته الإنسانية مع الطفل، حيث تفاعل المتابعون مع الفيديو واعتبروا أن هذه هي الزاوية الأخرى لكرة القدم المتعلقة بـ"الشغف والعاطفة والإنسانية".

وشارك حساب باسم الطفل على منصة "إكس" صورا من لحظات دخوله الملعب معلقا عليها: "يا له من يوم رائع لأوتيس ولنا جميعا في بيرنلي، شكرا لك يا كايل ووكر، أوتيس في غاية السعادة الآن، ولقد صنعت لنا ذكريات لن ننساها أبدا".

على المستوى الرياضي، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين بيرنلي -صاحب الأرض- وضيفه توتنهام بنتيجة 2-2.