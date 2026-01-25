قبضة غايثي تخفي ملامح بيمبليت وتجعله مادة للسخرية

أصبح الإنجليزي بادي بيمبليت المنافس في فئة الوزن الخفيف بفنون القتال المختلطة، مادة للسخرية بعد انتشار صورة صادمة لوجهه، عقب خسارته الساحقة في نزاله الأخير ضد نظيره الأميركي جاستن غايثي.

وظهر بيمبليت (31 عاما) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوجه متورم بعد نزال جمعه بغايثي (38 عاما) في صالة تي موبايل بلاس فيغاس، على لقب الوزن الخفيف المؤقت في بطولة يو إف سي 234.

وخلال النزال نزف بيمبليت من عينه كما ظهرت على وجهه عدة جروح وكدمات، وبدأ التورم يتزايد مع مرور الوقت نتيجة الضربات القوية المتتالية، كما تعرض لضربتين في العين مما أدى إلى تورمها إلى جانب إصابات أخرى في وجهه.

ورغم ذلك، تمكن المقاتل الإنجليزي من إجراء مقابلة بعد النزال بدا فيها بوجه منتفخ، وبعدها نقل إلى المستشفى من أجل إجراء تقييم طبي بحسب شبكة "إي أس بي أن" الأميركية.

انتقادات نجوم اللعبة

في هذه الأثناء يبدو أن النزال لم يرق لأبطال اللعبة وفي مقدمتهم الإسباني إيليا توبوريا حامل لقب الوزن الخفيف الحالي، والروسي أرمان تساروكيان المتصدر الأول في التصنيف العالمي.

ويرى تساروكيان أن بيمبليت لا يستحق المشاركة من الأساس في هذه المنافسات، فيما سخر توبوريا منه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

ونشر تساروكيان عبر إكس "هذا ما يحدث عندما تُمنح الفرص وتُدفع إلى التصنيف بشكل غير مستحق، فرصة للقب غير مستحقة على الإطلاق لبادي".

أما توبوريا فقال أيضا "يا صغيري (بيمبليت) كل ما كان عليك فعله هو هزيمة رجل يبلغ من العمر 38 عاما. لقد خسرت للتو أكبر أجر في حياتك، كنت ستصبح ثريا لو فزت".

وجاء النزال بين بيمبليت وغايثي بعد أن أعلن توبوريا أنه لن يخوض أي نزالات في بداية عام 2026، نظرا لانشغاله بشؤون شخصية.