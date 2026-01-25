قارورة مياه بـ150 ألف إسترليني.. ما القصة التي شغلت المنصات؟

أثارت واقعة تغريم نادي تشيلسي الإنجليزي مبلغا ماليا ضخما بسبب "قارورة مياه" حالة من الذهول والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت لحظة غضب عابرة في ملاعب الدوري الإنجليزي إلى قضية انضباطية باهظة الثمن.

وتعود فصول القصة إلى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين استضاف تشيلسي نظيره أستون فيلا على ملعب "ستامفورد بريدج" في مباراة مشحونة ضمن منافسات البريميرليغ، انتهت بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف وسط أجواء متوترة.

وعقب صافرة النهاية، وثقت الكاميرات إلقاء قارورة مياه بلاستيكية من دكة بدلاء تشيلسي باتجاه المنطقة الفنية لنادي أستون فيلا، حيث مرت القارورة بمحاذاة رأس أحد اللاعبين البدلاء أثناء احتفال الجهاز الفني للضيوف بانتصارهم المثير.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم -في بيان رسمي- أن نادي تشيلسي خالف المادة "إي 20.1" من لوائح الانضباط المتعلقة بسلوك الأطقم الفنية واللاعبين، وأنه قرر فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 203 آلاف دولار).

من جانبه، اعترف النادي اللندني بالتهمة الموجهة إليه ولم يتقدم بأي طعن ضد القرار، مما ثبّت العقوبة عليه، وهو الأمر الذي فتح بابا واسعا للتعليقات، حيث قارن المغردون بين "وزن" القارورة و"ثقل" الغرامة.

ورصد برنامج شبكات جانبا من تعليقات النشطاء على هذه الغرامة القياسية، ومنها تغريدة لجلال الذي سخر من القيمة المادية للواقعة مقارنة بنوع "المقذوف"، فكتب:

قارورة مَي كلفت مئة وخمسين ألف باوند يعني لو رمى قنينة أفوكادو برتقال كان يمكن سكّر النادي

بدوره، اعتبر ماركو أن هذه الزجاجة قد دخلت التاريخ من حيث قيمتها المادية، متفوقة على أشهر العلامات التجارية العالمية للمياه، فغرد قائلا:

أغلى قارورة مي بتاريخ البشرية مش من ماركة إيفيان ولا فيجي.. من دكة تشيلسي مباشرة

أما بكري، فتناول الموضوع من زاوية "التنمية البشرية" بأسلوب فكاهي، مشيرا إلى التحول المفاجئ في "قيمة" الأشياء، فكتب:

عزيزي القارئ، قارورة المي هاي ما كان الها أي قيمة، فجأة صحيت من النوم لاقت حالها سعرها 200 ألف دولار ، كن مثل قارورة الماء ولا تيأس

وذهب ساهر في تحليله إلى الأثر الاقتصادي لهذه الغرامة على ميزانية النادي، متخيلا مصير الشخص الذي قام بإلقائها، فقال:

تخيل تروح ترمي قارورة مي وأنت معصب لا تلقي لها بالا أصلا وترجع تكتشف أنها كلفت ناديك ميزانية موسم أكاديمية كاملة والله شكلهم بيفصلوه

واستخلص "مدريدي" درسا حياتيا من الواقعة يتعلق بتقدير العواقب والأثمان بغض النظر عن حجم الفعل، فدون في تغريدته:

تشيلسي علمنا درس جديد بالحياة: مش كل شي خفيف وزنه بيكون خفيف ثمنه، أحيانا ترى قارورة مي بتطلع أغلى من لاعب احتياط

ورغم ضخامة المبلغ بالنسبة لقارورة مياه، فإن غرامة تشيلسي تبدو متواضعة أمام العقوبات التي طالت أندية أخرى، مثل مانشستر سيتي الذي غُرم عام 2024 بأكثر من مليوني جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار).

وجاءت غرامة السيتي التاريخية بسبب مخالفات تنظيمية متكررة، أغلبها بسبب تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرضية الملعب، مما يعكس صرامة القوانين الإنجليزية في ضبط إيقاع المباريات وسلوكيات الأندية.