فوز مانشستر على أرسنال يشعل المنافسة في الدوري الإنجليزي

Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Chelsea - Selhurst Park, London, Britain - January 25, 2026 Chelsea's Enzo Fernandez celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY
تشلسي وأستون فيلا ونوتنغهام يحققون انتصارات مهمة في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
Published On 25/1/2026
آخر تحديث: 21:46 (توقيت مكة)

شهدت الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز تغيّرات لافتة في مراكز الصدارة وقاع الترتيب، بعد أن أعاق مانشستر يونايتد صراع الصدارة بفوزه المثير على أرسنال 3-2 في شمال لندن، فيما واصل تشلسي صحوته تحت قيادة مدربه الجديد، واستعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات، بينما خطا نوتنغهام فورست خطوة مهمة في صراعه للبقاء بين الكبار.

مانشستر يونايتد يهزم أرسنال ويعقّد الصدارة

Arsenal's Mikel Merino, center, takes a shot during the English Premier League soccer match between Arsenal and Manchester United in London, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
هدف ميرينو لم يكن كافيا لأرسنال أمام رغبة لاعبي مانشستر في تحقيق الفوز   (أسوشييتد برس)

أضعف مانشستر يونايتد قبضة أرسنال على صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلّب عليه بنتيجة 3-2 في شمال لندن، اليوم الأحد، بفضل هدفين رائعين في الشوط الثاني سجلهما باتريك دورجو وماتيوس كونيا.

وكان الفوز سيعيد أرسنال إلى صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارديه مانشستر سيتي وأستون فيلا، اللذين حققا الفوز مطلع هذا الأسبوع، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا أهدر الفرصة وتلقى خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم.

وسارت الأمور وفق الخطة لأرسنال عندما تقدّم في الدقيقة 29 بهدف عكسي سجله مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه.

غير أن خطأً فادحًا من لاعب الوسط مارتن زوبيميندي في الدقيقة 37 منح مانشستر يونايتد فرصة التعادل، بعدما مرر الكرة مباشرة إلى برايان مبويمو، الذي أنهاها بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 50، سدد دورجو كرة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، مانحًا يونايتد التقدم، قبل أن ينجح البديل ميكل ميرينو في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبعد ثلاث دقائق فقط، أطلق كونيا تسديدة مذهلة من مسافة 25 مترًا هزّت الشباك، لتشعل فرحة جماهير الفريق الزائر.

وبهذه الخسارة، فشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة من 23 مباراة، مقابل 46 نقطة لكل من مانشستر سيتي وأستون فيلا، فيما ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

تشلسي يواصل صحوته ويتقدم إلى المربع الذهبي للدوري الإنجليزي

وحقق تشلسي فوزا ثمينا ومستحقا 3-1 على مضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، ليواصل نتائجه الجيدة تحت قيادة مديره الفني الجديد ليام روسينيور وتقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب البريميرليغ.

epa12680307 Chelsea players applaud fans after winning the English Premier League match between Crystal Palace and Chelsea FC, in London, Britain, 25 January 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
لاعبو تشلسي يتألقون ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز  (الأوروبية)

وافتتح البرازيلي الشاب إستيفاو التسجيل لتشلسي في الدقيقة 34، قبل أن يعزز مواطنه جواو بيدرو التقدم مع بداية الشوط الثاني (50)، فيما اختتم الأرجنتيني إنزو فرنانديز الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وزادت متاعب كريستال بالاس بعد طرد لاعبه آدم وارتون في الدقيقة 73، فيما اكتفى أصحاب الأرض بتقليص الفارق عبر كريس ريتشاردز في الدقيقة 89.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 25: Referee Darren England shows a red card to Adam Wharton of Crystal Palace (obscured) during the Premier League match between Crystal Palace and Chelsea at Selhurst Park on January 25, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
الحكم دارين يشهر  البطاقة الحمراء في وجه لاعب كريستال آدم وارتون (غيتي)

وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، محققاً انتصاره العاشر هذا الموسم والثاني على التوالي، ما عزز حالة الاستقرار الفني منذ تولي روسينيور المهمة خلفاً للإيطالي إنزو ماريسكا.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 25: Liam Rosenior, Manager of Chelsea, looks on prior to the Premier League match between Crystal Palace and Chelsea at Selhurst Park on January 25, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
المدرب الجديد لتشلسي روسينيور يتألق في دربي جنوب لندن ويحقق الفوز على كريستال بالاس (غيتي)

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر، مواصلاً سلسلة نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة توالياً في مختلف المسابقات.

أستون فيلا يستعيد التوازن

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - JANUARY 25: Ollie Watkins of Aston Villa celebrates scoring his team's second goal during the Premier League match between Newcastle United and Aston Villa at St James' Park on January 25, 2026 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by George Wood/Getty Images)
واتكينز رقم 11 يقود أستون فيلا للفوز على نيوكاسل (غيتي)

استعاد أستون فيلا توازنه وحقق فوزا ثمينا خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد 2-0، في الجولة ذاتها من المسابقة.

وسجل إميليانو بوينديا الهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يؤكد أولي واتكينز الانتصار بهدف ثانٍ في الدقيقة 88، أنهى آمال أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

أما نيوكاسل، فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه خسارته الثامنة هذا الموسم.

نوتنغهام فورست يبتعد عن مراكز الهبوط

Soccer Football - Premier League - Brentford v Nottingham Forest - GTech Community Stadium, London, Britain - January 25, 2026 Nottingham Forest's Taiwo Awoniyi celebrates scoring their second goal with Callum Hudson-Odoi, Neco Williams and Elliot Anderson Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY
لاعبو نوتنغهام يتألقون بثنائية في مرمى برينتفورد (رويترز)

واصل نوتنغهام فورست ابتعاده عن منطقة الهبوط، بعد فوزه على مضيفه برينتفورد 2-صفر.

وسجل إيغور جيسوس الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف تايوو أونيي الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليحقق الفريق انتصاره السابع هذا الموسم.

Soccer Football - Premier League - Brentford v Nottingham Forest - GTech Community Stadium, London, Britain - January 25, 2026 Brentford's Mathias Jensen in action with Nottingham Forest's Callum Hudson-Odoi and Morgan Gibbs-White Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
كالوم هدسون ومورغان غيبس يحاصران لاعب برينتفورد يانسن (رويترز)

وبهذا الفوز، رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، موسعاً الفارق إلى خمس نقاط عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 33 نقطة في المركز الثامن بعد خسارته العاشرة هذا الموسم.

المصدر: وكالات

