مانشستر يونايتد يهزم أرسنال وتشلسي يواصل صحوته بالدوري الإنجليزي

شهدت الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز تغيّرات لافتة في مراكز الصدارة وقاع الترتيب، بعد أن أعاق مانشستر يونايتد صراع الصدارة بفوزه المثير على أرسنال 3-2 في شمال لندن، فيما واصل تشلسي صحوته تحت قيادة مدربه الجديد، واستعاد أستون فيلا نغمة الانتصارات، بينما خطا نوتنغهام فورست خطوة مهمة في صراعه للبقاء بين الكبار.

مانشستر يونايتد يهزم أرسنال ويعقّد الصدارة

أضعف مانشستر يونايتد قبضة أرسنال على صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلّب عليه بنتيجة 3-2 الأحد، بفضل هدفين رائعين في الشوط الثاني سجلهما باتريك دورجو وماتيوس كونيا.

وكان الفوز سيعيد أرسنال إلى صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارديه مانشستر سيتي وأستون فيلا، اللذين حققا الفوز مطلع هذا الأسبوع، لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا أهدر الفرصة وتلقى خسارته الأولى على أرضه هذا الموسم.

وسارت الأمور وفق الخطة لأرسنال عندما تقدّم في الدقيقة 29 بهدف عكسي سجله مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه.

غير أن خطأً فادحا من لاعب الوسط مارتن زوبيميندي في الدقيقة 37 منح مانشستر يونايتد فرصة التعادل، بعدما مرر الكرة مباشرة إلى برايان مبويمو، الذي أنهاها بطريقة رائعة في الشباك.

وفي الدقيقة 50، سدد دورجو كرة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، مانحا يونايتد التقدم، قبل أن ينجح البديل ميكل ميرينو في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

لكن مانشستر يونايتد لم يستسلم، وبعد ثلاث دقائق فقط، أطلق كونيا تسديدة مذهلة من مسافة 25 مترًا هزّت الشباك، لتشعل فرحة جماهير الفريق الزائر.

وبهذه الخسارة، فشل أرسنال في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة من 23 مباراة، مقابل 46 نقطة لكل من مانشستر سيتي وأستون فيلا، فيما ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

تشلسي يواصل صحوته ويتقدم إلى المربع الذهبي

وحقق تشلسي فوزا ثمينا ومستحقا 3-1 على مضيفه كريستال بالاس، ليواصل نتائجه الجيدة تحت قيادة مديره الفني الجديد ليام روسينيور وتقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب البريميرليغ.

وافتتح البرازيلي الشاب إستيفاو التسجيل لتشلسي في الدقيقة 34، قبل أن يعزز مواطنه جواو بيدرو التقدم مع بداية الشوط الثاني (50)، فيما اختتم الأرجنتيني إنزو فرنانديز الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وزادت متاعب كريستال بالاس بعد طرد لاعبه آدم وارتون في الدقيقة 73، فيما اكتفى أصحاب الأرض بتقليص الفارق عبر كريس ريتشاردز في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، محققاً انتصاره العاشر هذا الموسم والثاني على التوالي، ما عزز حالة الاستقرار الفني منذ تولي روسينيور المهمة خلفاً للإيطالي إنزو ماريسكا.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر، مواصلاً سلسلة نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة توالياً في مختلف المسابقات.

أستون فيلا يستعيد التوازن

استعاد أستون فيلا توازنه وحقق فوزا ثمينا خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد 2-0، في الجولة ذاتها من المسابقة.

وسجل إميليانو بوينديا الهدف الأول في الدقيقة 19، قبل أن يؤكد أولي واتكينز الانتصار بهدف ثانٍ في الدقيقة 88، أنهى آمال أصحاب الأرض في العودة بالنتيجة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر.

أما نيوكاسل، فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع، بعد تلقيه خسارته الثامنة هذا الموسم.

نوتنغهام فورست يبتعد عن مراكز الهبوط

واصل نوتنغهام فورست ابتعاده عن منطقة الهبوط، بعد فوزه على مضيفه برينتفورد 2-صفر.

وسجل إيغور جيسوس الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف تايوو أونيي الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليحقق الفريق انتصاره السابع هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، موسعاً الفارق إلى خمس نقاط عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 33 نقطة في المركز الثامن بعد خسارته العاشرة هذا الموسم.