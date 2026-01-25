بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة قاسية في بيرو

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدمة قوية في العاصمة البيروفية ليما، حيث تعرض فريقه إنتر ميامي الأمريكي لهزيمة ثقيلة أمام أليانزا ليما بنتيجة 3-0 في أولى مبارياته التحضيرية لعام 2026.

وبدأ ليونيل ميسي اللقاء بجهد بدني منخفض لتجنب الإصابات في عام ينتظر فيه استحقاقا كبيرا وهو الدفاع عن لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، مما سمح للفريق البيروفي بتسجيل هدفين بواسطة المهاجم المخضرم باولو غيريرو وهدف ثالث أحرزه لويس راموس.

وشارك ميسي بصفة أساسية لمدة 63 دقيقة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، حيث شكل مثلثا هجوميا مع لويس سواريز ورودريغو دي بول.

ولعب إنتر ميامي بتحفظ شديد، خاصة بعد تعرض الإسباني سيرجيو ريغيلون لإصابة في الدقائق الأولى.

واقتصرت خطورة ميسي على ركلة حرة نفذها ببراعة لكنها علت العارضة بقليل، قبل أن يغادر الملعب تاركا مكانه للأميركي دانييل بينتر.

وتعد هذه المباراة المرة الثانية التي يلعب فيها ميسي في بيرو مع إنتر ميامي، لكنها الأولى له على ملعب "أليخاندرو فيلانويفا" التاريخي.

ويواصل ميسي جولته في أمريكا الجنوبية مع إنتر ميامي الذي يلاقي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في مدينة ميديلين يوم 31 يناير/كانون الثاني، قبل أن يختتم جولته بلقاء برشلونة الإكوادوري في مدينة غواياكيل يوم 7 فبراير/شباط المقبل.