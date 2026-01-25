المنتخب القطري لكرة اليد يحجز مقعده في كأس العالم 2027

تأهل المنتخب القطري لكرة اليد إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال المقامة حاليا في الكويت، بفوزه على نظيره الإماراتي اليوم، بنتيجة (25-20) في مباراته الثالثة والأخيرة بالدور الرئيسي للبطولة، ليضمن بذلك المشاركة في بطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانيا.

ونجح المنتخب القطري في حصد بطاقة التأهل لبطولة العالم لكرة اليد للمرة الحادية عشرة في تاريخه، كما يتطلع للمحافظة على اللقب القاري الذي أحرزه في النسخ الست الأخيرة.

وكان المنتخب القطري استهل مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره العماني بنتيجة (27-15) في أولى جولات المجموعة الأولى، ثم خسر في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (32-30)، لينهي دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى ويتأهل للدور الرئيسي.

ولعب المنتخب القطري في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، الذي افتتحه بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (32-25)، ثم خسر في الجولة الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة (28-31)، قبل أن يفوز اليوم على نظيره الإماراتي في الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور، ويضمن التأهل لنصف النهائي بالبطولة، ويحصد بطاقة التأهل للمونديال المقبل.