كيف تسبب الذكاء الاصطناعي في إقالة مدرب إسباني؟

PAMPLONA, SPAIN - OCTOBER 22: Roberto Moreno, Head Coach of Granada CF looks ahead of the La Liga Santander match between CA Osasuna and Granada CF at Estadio El Sadar on October 22, 2021 in Pamplona, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
روبرت مورينو لم ينجح في أغلب الفترات التدريبية التي أشرف عليها (غيتي)
Published On 25/1/2026
|
آخر تحديث: 22:32 (توقيت مكة)

أقيل المدرب الإسباني السابق روبرت مورينو، 48 عاما، من تدريب نادي سوتشي الروسي بعد 6 أشهر فقط من تعيينه، بسبب اعتماده المفرط على شات جي بي تي (ChatGPT) لاتخاذ قرارات فنية غير تقليدية.

28 ساعة بلا نوم للاعبين

بحسب المدير الرياضي السابق للنادي، أندريه أورلوف، استخدم مورينو منصة شات جي بي تي لتخطيط جدول تدريبات الفريق، حتى وصل به الأمر إلى أوامر مجحفة للاعبين بالبقاء مستيقظين لمدة 28 ساعة متواصلة قبل مباراة في خاباروفسك.

VALENCIA, SPAIN - NOVEMBER 01: Roberto Moreno, Head Coach of Granada CF looks on prior to the La Liga Santander match between Levante UD and Granada CF at Ciutat de Valencia Stadium on November 01, 2021 in Valencia, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
مورينو حاول استخدام الذكاء الاصطناعي حتى في اختيار جدول تدريب الفريق  (غيتي)

وقال أورلوف لموقع سبورتس روسيا (Sports Russia): "عرضت على مورينو الأمر: ممتاز، لكن متى سينام اللاعبون؟ لكنه أصر على اتباع الجدول الذي وضعه شات جي بي تي (ChatGPT) حرفيا". اللاعبون لم يفهموا سبب الاستيقاظ في الخامسة صباحا للتدريب في السابعة، مما تسبب في توتر اللاعبين الروس والأجانب على حد سواء.

قرارات غريبة في الانتقالات

اعتمد مورينو أيضا على "شات جي بي تي" لتحديد المهاجم الجديد الذي سيضمه الفريق في الصيف الماضي. بعد إدخال بيانات 3 لاعبين من واي سكوت (Wyscout)، اختار البرنامج أرتور شوشيناتشيف الذي فشل لاحقا في تسجيل أي هدف خلال 10 مباريات.

وأضاف أورلوف: "استخدام أداة إضافية ليس خطأ، لكن بالنسبة لمورينو أصبح "شات جي بي تي" أحد أدواته الأساسية".

سجلّ مورينو في إسبانيا

تولى مورينو تدريب منتخب إسبانيا بشكل مؤقت ثم دائم عام 2019 بعد استقالة لويس إنريكي، لكنه استقال قبل يورو 2020 بعد 7 انتصارات وتعادلين، وانتقده إنريكي لاحقا واصفا إياه بـ"غير الوفي وطموح أكثر من اللازم".

انتقادات فنية

خلال فترة تدريبه لفريق سوتشي، واجه مورينو انتقادات بسبب تمسكه بأسلوب الاحتفاظ بالكرة دون إنتاجية هجومية واضحة، مما أسهم في تراجع نتائج الفريق وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الروسي.

المصدر: الصحافة البريطانية

