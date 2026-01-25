"الاستغناء عن نجمين".. كلوب يضع قواعده الخاصة لتدريب ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن المدرب الألماني يورغن كلوب قد يضع شروطا فنية تتعلق بتشكيلة ريال مدريد، إذا قرر تولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، من بينها الاستغناء عن لاعبين اثنين.

وكان ريال مدريد قد أعلن مطلع الشهر الجاري إقالة مدربه تشابي ألونسو، بعد أقل من 8 أشهر على تعيينه، ليُسند المهمة مؤقتا إلى ألفارو أربيلوا، المدرب السابق لفريق كاستيا وأحد لاعبي النادي السابقين.

وبدأ أربيلوا مشواره بخروج مبكر من مسابقة كأس ملك إسبانيا، عقب الخسارة أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بتحقيق فوز في الدوري الإسباني على ليفانتي، ثم انتصار كبير على موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكشف النادي الملكي عن تفاصيل عقد أربيلوا أو مدة بقائه في المنصب، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبل الجهاز الفني، وإمكانية إجراء تغيير جديد مع نهاية الموسم. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة آس (AS) الإسبانية أن اسم يورغن كلوب طُرح داخل إدارة ريال مدريد كأحد الخيارات المحتملة لتولي المهمة، غير أن أي تحرك رسمي لا يزال مؤجلا في الوقت الراهن.

ويعمل كلوب حاليًا مديرًا عالميًا لكرة القدم في مجموعة "ريد بول" (Red Bull)، وقد علّق سابقًا على الأنباء التي ربطته بريال مدريد بالقول إنه لا يفكر حاليًا في العودة إلى التدريب، مؤكدًا رغبته في الاستمرار في منصبه الحالي.

في المقابل، أشار موقع ديفينسا سنترال (Defensa Central) الإسباني إلى أن كلوب، إذا دخل في مفاوضات جدية مع ريال مدريد، قد يطلب إجراء تغييرات في بعض المراكز، من بينها الاستغناء عن الظهيرين داني كارفاخال وفيرلان ميندي.

ويبلغ كارفاخال 34 عامًا، وينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، كما عانى مؤخرًا من إصابة في الرباط الصليبي. أما ميندي، فقد غاب عن معظم منافسات الموسم بسبب إصابات عضلية متكررة، ولم يشارك سوى لدقائق محدودة في الدوري الإسباني، إضافة إلى مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه ريال مدريد تقييم خياراته الفنية استعدادًا للموسم المقبل، في ظل تراجع النتائج وعدم استقرار الجهاز الفني.