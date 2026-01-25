الأهلي المصري يؤكد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أكد المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري وليد صلاح الدين انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء، وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة.

وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية: "حمزة عبد الكريم أتم انتقاله إلى برشلونة وأتمنى توفيقه هناك وألا يعود إلى مصر مرة أخرى"، موضحا أن اللاعب سيسافر إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج إلى بعض الوقت.

الأهلي يؤكد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

ولم يصدر أي بيان رسمي بعد سواء من الأهلي أو برشلونة بشأن انتقال عبد الكريم (18 عاما)، لكن تصريحات وليد صلاح الدين تؤكد أن انضمام المهاجم الصريح إلى فريق الرديف في برشلونة أصبح أمرا واقعا، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وقالت الصحيفة إن صفقة عبد الكريم ستكون على شكل إعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم، تتضمن خيار شراء بقيمة لا تتجاوز 3 ملايين يورو، مع متغيرات قد ترفع المبلغ إلى نحو 5 ملايين يورو.

وكان حمزة عبد الكريم قد ودع زملاءه في الأهلي، ومن المنتظر أن يصل إلى برشلونة خلال الأسبوع المقبل للانضمام إلى صفوف فريق الرديف الذي يشرف عليه المدرب جوليانو بيليتي.

موهبة واعدة

ويعد عبد الكريم من أبرز المواهب الهجومية في جيله، بعدما قدّم مستويات لافتة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر، مما جعله محل متابعة من عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها بايرن ميونخ وميلان وأولمبيك ليون.

وجاء اهتمام برشلونة بالمهاجم المصري الواعد بسبب الأزمة التي يعاني منها الفريق الرديف هذا الموسم، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت خط الهجوم، وتشمل: فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو وإبراهيم ديارا.

ومع نقص الخيارات الهجومية، بدأ النادي دراسة إمكانية ضم لاعب يجمع بين السرعة والمهارة والقدرة على التسجيل، وهي الصفات التي برز بها حمزة عبد الكريم خلال مشاركاته الدولية الأخيرة.